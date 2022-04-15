NORIA : la salle de bain accessible et design qui répond aux normes PMR

La salle de bain préfabriquée NORIA est le modèle phare de la gamme BAUDET ACCESS’. Elle associe avec brio l’accessibilité avec le respect des nouvelles normes PMR et le design avec des lignes et des finitions soignées. Elle est disponible en version polyester pour les environnements les plus sensibles type hôpitaux, EHPAD ou bien en version multi-matériaux (stratifié, faïence, revêtement PVC coloré,…). Elle est plébiscitée par les établissements de santés tels qu’ils soient : EHPAD, hôpitaux, maternités, etc.



Les salles de bain préfabriquées de la GAMME ACCESS’ sont entièrement adaptées à l’univers de la santé des équipes soignantes aux résidents. Partenaire à l’écoute de ses clients, BAUDET innove pour sans cesse améliorer ses salles de bain : la facilité d’accès, l’aide au transfert, la sécurité, l’aspect technique et réglementaire ou bien encore les finitions résidentielles.