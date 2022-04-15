NORIA : la salle de bain accessible et design qui répond aux normes PMR
La salle de bain préfabriquée NORIA est le modèle phare de la gamme BAUDET ACCESS’. Elle associe avec brio l’accessibilité avec le respect des nouvelles normes PMR et le design avec des lignes et des finitions soignées. Elle est disponible en version polyester pour les environnements les plus sensibles type hôpitaux, EHPAD ou bien en version multi-matériaux (stratifié, faïence, revêtement PVC coloré,…). Elle est plébiscitée par les établissements de santés tels qu’ils soient : EHPAD, hôpitaux, maternités, etc.
Les salles de bain préfabriquées de la GAMME ACCESS’ sont entièrement adaptées à l’univers de la santé des équipes soignantes aux résidents. Partenaire à l’écoute de ses clients, BAUDET innove pour sans cesse améliorer ses salles de bain : la facilité d’accès, l’aide au transfert, la sécurité, l’aspect technique et réglementaire ou bien encore les finitions résidentielles.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 2600 mm
Largeur : 1900 mm
Hauteur : 2280 mm
Surface intérieure : 3,8m²
Poids : 450 kg
Porte de 900 mm
Barre de tirage sur porte (sauf si porte coulissante)
Mitigeur vasque avec manette médicalisée
2 barres de maintien droites et fixes
WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
Réservoir de chasse encastré 3/6L
1 tablette de rangement amovible pour l’accès réservoir
Raccordements :
Accès possible grâce aux trappes (plafond et gaine technique)
ÉLECTRICITÉ/CVC
Prise de courant
3 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
VMC auto-réglable 30 m3/h – Ø 125 mm
ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
Raccordement en M1/2
Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
Évacuation en PVC Ø 100 - WC
Matériaux
- Aluminium
- Aluzinc
- PVC
Labels et certifications
- NF
- Réglementation PMR (arrêté du 20 Avril 2017)
Divers
1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie
2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC
3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition
Familles d'ouvrage
- Santé
Fichiers à télécharger
