ConnexionS'abonner
Fermer

NORIA : la salle de bain accessible et design qui répond aux normes PMR

Partager le produit
BAUDET

La salle de bain préfabriquée NORIA est le modèle phare de la gamme BAUDET ACCESS’. Elle associe avec brio l’accessibilité avec le respect des nouvelles normes PMR et le design avec des lignes et des finitions soignées. Elle est disponible en version polyester pour les environnements les plus sensibles type hôpitaux, EHPAD ou bien en version multi-matériaux (stratifié, faïence, revêtement PVC coloré,…). Elle est plébiscitée par les établissements de santés tels qu’ils soient : EHPAD, hôpitaux, maternités, etc.

Les salles de bain préfabriquées de la GAMME ACCESS’ sont entièrement adaptées à l’univers de la santé des équipes soignantes aux résidents. Partenaire à l’écoute de ses clients, BAUDET innove pour sans cesse améliorer ses salles de bain : la facilité d’accès, l’aide au transfert, la sécurité, l’aspect technique et réglementaire ou bien encore les finitions résidentielles.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Longueur : 2600 mm
Largeur : 1900 mm
Hauteur : 2280 mm
Surface intérieure : 3,8m²
Poids : 450 kg
Porte de 900 mm
Barre de tirage sur porte (sauf si porte coulissante)
Mitigeur vasque avec manette médicalisée
2 barres de maintien droites et fixes
WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
Réservoir de chasse encastré 3/6L
1 tablette de rangement amovible pour l’accès réservoir

Raccordements :
Accès possible grâce aux trappes (plafond et gaine technique)
ÉLECTRICITÉ/CVC
Prise de courant
3 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
VMC auto-réglable 30 m3/h – Ø 125 mm
ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)
Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
Raccordement en M1/2
Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Matériaux

  • Aluminium
  • Aluzinc
  • PVC

Labels et certifications

  • NF
  • Réglementation PMR (arrêté du 20 Avril 2017)

Divers

1/ La réception
La réception du support
Réception de la traverse de plancher de la bonde de douche
Réception des attentes plomberie

2/ La mise en place et les raccordements
La livraison
Le déchargement
La mise en place (monté usine ou pré monté usine)
Raccordements plomberie
Raccordements électriques et VMC

3/ Les finitions
Réalisation de l'habillage
Pose du seuil de finition

Familles d'ouvrage

  • Santé

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

BAUDET - Batiweb

Depuis 1992, la société BAUDET conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance...

Rue Saint-Fiacre
85640 MOUCHAMPS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.