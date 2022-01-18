Certification NF - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire (NF545)
Vous êtes fabricant de réseaux de chauffage et de distribution sanitaire ? La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.
La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire garantit la qualité et la performance à long terme de vos produits. Elle atteste de leur compatibilité dimensionnelle, leur aptitude à l’usage et leur durabilité conformément aux normes européenne et internationales en vigueur (respectivement EN ISO 21003, EN ISO 15875, EN ISO 15876)
La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire concerne :
- les tubes en PEX et PB
- les systèmes mutlicouches, PEX et PB
- les raccords métalliques pour tubes PEX et PB
La certification NF s’applique aux systèmes ouverts ainsi qu’aux systèmes fermés.
Avantages de la certification :
- Apporter des garanties sur ses produits : sécurité, qualité, durabilité.
- Répondre aux attentes des prescripteurs et des installateurs pour fiabiliser leur projet.
- Simplifier la réception des produits sur chantier.
- Capitaliser sur un signe de confiance reconnu des acteurs de la construction et du grand public : la marque NF est une certification de référence connue pour la robustesse de ses procédés de contrôle.
- Développer ses marchés en toute confiance.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
La certification NF 545 Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire assure la conformité du système de canalisations (tubes/raccords) aux normes suivantes :
Multicouches à âme aluminium conformes à la norme EN ISO 21003,
Polyéthylène réticulé (PE-X) conformes à la norme EN ISO 15875,
Polybutène (PB) conformes à la norme EN ISO 15876.
Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :
Caractéristiques dimensionnelles,
Aptitude à l’usage,
Durabilité
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
