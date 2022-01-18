Certification NF - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire (NF545)

Vous êtes fabricant de réseaux de chauffage et de distribution sanitaire ? La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.

La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire garantit la qualité et la performance à long terme de vos produits. Elle atteste de leur compatibilité dimensionnelle, leur aptitude à l’usage et leur durabilité conformément aux normes européenne et internationales en vigueur (respectivement EN ISO 21003, EN ISO 15875, EN ISO 15876)



La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire concerne :

les tubes en PEX et PB

les systèmes mutlicouches, PEX et PB

les raccords métalliques pour tubes PEX et PB

La certification NF s’applique aux systèmes ouverts ainsi qu’aux systèmes fermés.



Avantages de la certification :