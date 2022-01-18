ConnexionS'abonner
Certification NF - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire (NF545)

AFNOR Certification

Vous êtes fabricant de réseaux de chauffage et de distribution sanitaire ? La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.
La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire garantit la qualité et la performance à long terme de vos produits. Elle atteste de leur compatibilité dimensionnelle, leur aptitude à l’usage et leur durabilité conformément aux normes européenne et internationales en vigueur (respectivement EN ISO 21003, EN ISO 15875, EN ISO 15876)

La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire concerne :

  • les tubes en PEX et PB
  • les systèmes mutlicouches, PEX et PB
  • les raccords métalliques pour tubes PEX et PB

La certification NF s’applique aux systèmes ouverts ainsi qu’aux systèmes fermés.

Avantages de la certification :

  • Apporter des garanties sur ses produits : sécurité, qualité, durabilité.
  • Répondre aux attentes des prescripteurs et des installateurs pour fiabiliser leur projet.
  • Simplifier la réception des produits sur chantier.
  • Capitaliser sur un signe de confiance reconnu des acteurs de la construction et du grand public : la marque NF est une certification de référence connue pour la robustesse de ses procédés de contrôle.
  • Développer ses marchés en toute confiance.

Caractéristiques techniques

La certification NF 545 Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire assure la conformité du système de canalisations (tubes/raccords) aux normes suivantes :
Multicouches à âme aluminium conformes à la norme EN ISO 21003,
Polyéthylène réticulé (PE-X) conformes à la norme EN ISO 15875,
Polybutène (PB) conformes à la norme EN ISO 15876.

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :
Caractéristiques dimensionnelles,
Aptitude à l’usage,
Durabilité

  • Tertiaire
AFNOR Certification - Batiweb

L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt...

11 Rue Francis de Pressensé
93200 Saint Denis
France

