Receveur singulier SANS RESSAUT conforme PMR (Arrêté du 11/09/2020)

Le receveur Singulier, conçu par Jacob Delafon répond au plus haut standard de qualité de l’industrie, en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu’aux produits chimiques et aux tâches. Il est réalisé en NEOROC, un matériau à base de charge minérale et de résine revêtue d’un gel coat, garanti 5 ans.



Design épuré - La surface du receveur reproduit fidèlement la texture mate d’une ardoise en 4 couleurs tendances : blanc, sable claire, gris sage, ardoise. Vidage caché avec grille en acier inoxydable adapté à la couleur du receveur et encastrée pour ne pas se prendre les pieds dedans !



Pour s’adapter à tous les espaces, il existe 1800 combinaisons de découpe en usine.

À défaut, le receveur peut aussi être découpé par sur le chantier.



Ce receveur extraplat, sans ressaut répond aux besoins d’accessibilité et PMR (conforme législation ERP et logements neufs 2021).

Matériaux (détail) :

NEOROC

Labels et certifications (détail) :