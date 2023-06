MINITHERM : mini régulateurs thermostatiques

Ne transigez plus entre le confort, la sécurité et l’hygiène. Transformez tous vos robinets et mitigeurs en produits thermostatiques ! Grâce au nouveau Minitherm, vous profiterez d’une température maîtrisée, d’une sécurité anti-brûlure et d’un mitigeage au plus près du point de puisage pour réduire tout risque de développement bactérien.

Qu’est-ce qu’un régulateur thermostatique ?

Le régulateur de température, ou mitigeur thermostatique, est un équipement de sécurité utilisé partout où il est nécessaire de contrôler des processus thermiques. Chez les particuliers ou dans les collectivités, on le retrouve essentiellement à deux endroits :

au niveau du chauffe-eau ;

ou en tant que robinet dit « mitigeur thermostatique », dans les sanitaires.

Dans les deux cas de figure, son rôle est de réguler la température de l’eau, afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et leur confort tout en assurant des économies d’énergie.

Un produit indispensable partout et pour tous !

Le régulateur thermostatique Minitherm est un « must-have » dans les outils de l’installateur. Il est utilisé aussi bien chez les particuliers que dans les bâtiments collectifs qui peuvent accueillir des personnes fragiles (enfants, personnes âgées, PMR…) comme les lieux de spectacles, hôtels et restaurants, centres commerciaux, bureaux, établissements de soins, ou encore les écoles. Ce produit est conçu pour résister à une utilisation quotidienne et intensive. Il peut être associé à un robinet temporisé mécanique, sensitif ou sans contact, pour des applications de lavabo ou de douche.

Les versions « mini » by presto

Le Minitherm by PRESTO est décliné en 2 versions pour application monoposte :

Réf. 29008 : version avec arrivées d’eau chaude et eau froide parallèles.

Réf. 29009 : version avec arrivées d’eau chaude et eau froide opposées.

Ces deux versions sont livrées avec filtres paniers et clapets anti-retour pour des raccordements G3/8.

Pour plus d’informations, retrouvez les informations techniques de la gamme ici.

Une sécurité anti-brûlure assurée

Dans les établissements recevant du public, la sécurité anti-brûlure des utilisateurs et principalement des personnes âgées et des enfants, est un réel sujet d’inquiétude pour les gestionnaires. Pour résoudre cette problématique sans transformer toute une installation déjà présente, ces régulateurs thermostatiques monoposte peuvent être raccordés entre les arrivées d’eau et les flexibles de votre robinet pour assurer cette sécurité. Cette fonction déclenche l’arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide dans le réseau.

Le réglage de la température, pré-réglée en usine à 38°C, se fait uniquement avec un outil professionnel (clé allen) pour éviter que n’importe quel usager puisse modifier le réglage.

La température peut être réglée du plein chaud pour permettre la réalisation de chocs thermiques, au plein froid si besoin est.

Réduction du risque bactérien

Le développement de bactéries comme la légionnelle dans les réseaux d’eau mitigée et d’eau stagnante est un sujet d’actualité, notamment lorsque les bâtiments sont inutilisés pendant un certain temps (vacances scolaires, travaux, crise sanitaire…). Contrairement à l’utilisation d’un mitigeur centralisé, avec le régulateur thermostatique monoposte, l’eau est mitigée au plus près du point de puisage, ce qui permet de réduire le volume d’eau mitigée à 38°C et ainsi de réduire considérablement les risques de développement bactérien.

Une température stable et confortable

Le régulateur thermostatique permet une distribution d’eau tempérée stable à la sortie du robinet en évitant les variations de température liées aux variations de pression dans le réseau. Cette régulation confère un meilleur confort à l’usage, évitant par exemple les phénomènes de douches écossaises.