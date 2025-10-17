L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt général et du développement économique. Le groupe de 1170 collaborateurs, 39 implantations dans le monde et 69000 clients, conçoit des solutions fondées sur les normes volontaires, sources de progrès et de confiance depuis 1926. Sa vocation est d’accompagner les organisations et les personnes pour diffuser cette confiance. Un accompagnement qui s’effectue au travers de 4 domaines de compétences :

N°1 de la certification en France, AFNOR Certification réalise des prestations de services et d’ingénierie en certification et évaluation de produits, systèmes, services et compétences, délivrées sous des marques telles que AFAQ, NF, ou écolabel européen.



Équipements de chantier, matériaux de construction, murs et toitures, équipements sanitaires et plomberie,... AFNOR Certification dispose d'un large choix de certifications dédiées au secteur du bâtiment.