ConnexionS'abonner
Fermer
AFNOR Certification - Batiweb

AFNOR Certification

11 Rue Francis de Pressensé
93200 Saint Denis
France
Site web de la marque

L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt général et du développement économique. Le groupe de 1170 collaborateurs, 39 implantations dans le monde et 69000 clients, conçoit des solutions fondées sur les normes volontaires, sources de progrès et de confiance depuis 1926. Sa vocation est d’accompagner les organisations et les personnes pour diffuser cette confiance. Un accompagnement qui s’effectue au travers de 4 domaines de compétences :

  • AFNOR Normalisation
  • AFNOR Édition
  • AFNOR Compétences
  • AFNOR Certification

N°1 de la certification en France, AFNOR Certification réalise des prestations de services et d’ingénierie en certification et évaluation de produits, systèmes, services et compétences, délivrées sous des marques telles que AFAQ, NF, ou écolabel européen.

Équipements de chantier, matériaux de construction, murs et toitures, équipements sanitaires et plomberie,... AFNOR Certification dispose d'un large choix de certifications dédiées au secteur du bâtiment.

 

 

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.