Depuis 1992, la société BAUDET conçoit, fabrique, installe et assure la maintenance et le SAV de modules de salles de bain prêtes à poser.

La société BAUDET offre à ses clients une prestation globale, de la conception à la mise en œuvre des salles de bain entièrement équipées, raccordées, testée et garanties.

Notre solution s’adapte à vos projets de construction ou de rénovation.

Cette solution industrielle clé en main est une réponse à des modes de construction toujours plus rapide et exigeants.

Le marché nécessite de proposer des solutions de plus en plus rapides et économes.

La solution industrielle rassemble l’exigence de la qualité et l’impératif de la réactivité.

C’est le choix fait par BAUDET depuis 25 ans pour la conception et fabrication de ses salles de bain « prêtes à poser ». En inventant les solutions de demain, BAUDET est visionnaire et répond aux attentes des forces en présence.

Le savoir-faire de Baudet :