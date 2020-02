La reconstruction en site occupé du groupe scolaire Jean Renoir de Noisy-le-Sec est achevée. Un travail méticuleux pour une opération en deux temps que les architectes de l’agence parisienne Valero Gadan Architectes et associés ont mené avec tact. Finesse et détails soignés sont au rendez-vous.

Le programme est complexe. Il s’agit de la reconstruction du groupe scolaire de 22 classes, d’un centre de loisirs, d’un restaurant scolaire ainsi que de logements de fonction, le tout sur une parcelle qui abrite une ancienne structure, complètement désuète, qu’il faudra supprimer au profit d’une construction neuve et aux normes actuelles.

La valse à deux temps

En 2016, la ville de Noisy-le-Sec a organisé un concours d’architecture qui a pour objet la reconstruction de l’école Jean Renoir, un projet dont la réalisation a été octroyée à l’agence Valero Gadan Architectes et Associés. Conscients de la difficulté de la tâche, les architectes ont mené méticuleusement l’opération. L’ancienne école a été remplacée par un équipement qui compose avec son environnement et s’intègre parfaitement avec l’existant.

Le groupe scolaire Jean Renoir fait partie de la première phase opérationnelle du quartier durable de la Plaine de l’Ourcq où cohabitent certains bâtiments existants et nouveaux projets. Un ensemble hétéroclite marqué par la verticalité des tours contrastant avec l’horizontalité des nouveaux arrivants.

L’ancienne école maternelle a été remplacée par une nouvelle construction qui devait répondre aux effectifs croissants résultant de la création de 1300 logements sur la ZAC de la Plaine de l’Ourcq. La nouvelle structure comprend une section maternelle et primaire, de 10 classes chacune, ainsi qu’un centre de loisirs et un service de restauration.

Intérieur des bâtments ©Patrick H Müller

L’implantation du bâtiment et sa masse répondent à la faculté des architectes de composer avec l’existant. D’où la présence d’un volume massif qui s’aligne sur l’un des côtés de la parcelle cédant une place satisfaisante aux diverses cours de jeux. De même, pour ne pas perturber la vie des utilisateurs des lieux, le projet a été réalisé en deux temps tout en respectant la sécurité, la séparation entre construction et chantier et limitant les diverses nuisances. Tandis que la première phase des travaux a duré 19 mois, pendant lesquels l’école maternelle a utilisé des bâtiments provisoires et une partie de l’édifice existant, la seconde phase qui englobe la construction de l’école élémentaire et sa salle à manger a duré 12 mois. Aujourd’hui, dans cet environnement nouveau, tout le monde semble avoir trouvé ses marques. Les stigmates de l’ancienne structure ont complètement disparu pour céder la place à un équipement neuf qui met en avant la précision et les détails soignés.

Des touches de fruits des bois

Les architectes ont également doté l’ensemble d’agréables patios paysagers qui apportent, à tous les espaces, une grande luminosité mais aussi un sentiment de générosité. Et bien que plusieurs fonctions cohabitent, au sein du bâtiment en forme d’équerre, la fluidité de la distribution est en accord avec la volonté de flexibilité des effectifs des deux écoles.

Par ailleurs, le projet paysager prend en compte le bâtiment et son environnement. Un petit coup de cœur pour les jardins pédagogiques sur les toits, où sont plantés des framboisiers, des fraisiers et d’autres essences participant d’une manière ludique, à l’apprentissage du monde végétal.

Toits végétalisés ©Patrick H Müller

Concernant l’enveloppe, les architectes ont composé avec peu de matériaux et de couleurs. Un savant mélange de béton et d’aluminium forgent l’architecture du lieu. Et même si, au départ, un certain scepticisme s’est installé vis-à-vis de la couleur rose fuchsia utilisée par touches dans l’ensemble même de la composition, aujourd’hui, les habitants aussi bien que les utilisateurs des lieux, semblent avoir adopter cette teinte.

Mais pourquoi cette couleur ? « Le rose fuchsia est une couleur dynamique ponctuée d’une pointe de délicatesse, qui contraste avec les différentes teintes de gris du béton et de l’aluminium. Cette couleur très suggestive que l’on retrouve aussi à l’intérieur du bâtiment symbolise aussi bien la candeur, la jeunesse, la douceur, la tendresse, le bonheur que l’on attribue à l’enfance. » Soulignent les architectes.

Une couleur dynamique idéal pour un groupe scolaire ©Patrick H Müller

D’ailleurs, Frédéric Gadan qui nous accompagne, nous montre également, non loin du même site, un ensemble de logements que l’agence réalise et qui utilise le béton et le bois. A chaque circonstance sa matière, ses proportions et ses exigences, le groupe scolaire Jean Renoir, sous ses airs massifs, dégage une douceur qui sied bien aux enfants. Un savoir-faire apprécié de tous !

Sipane Hoh

Photo de une ©Patrick H Müller