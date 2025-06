Roto annonce la nomination de Jérémy Caron au poste de directeur général France de sa division fenêtre de toit. Cette nomination stratégique vise à consolider la position de Roto sur le marché français et accélérer sa trajectoire de croissance.

Il y a du changement au sein de la division fenêtre de toit de Roto. Jérémy Caron, 44 ans, a été nommé au poste de directeur général France.

Le nouvel homme fort de cette division apporte une solide expérience de près de 20 ans dans les secteurs de la fermeture, du contrôle d’accès et des solutions industrielles. Son parcours professionnel est marqué par la direction de Winkhaus France pendant 6 ans, dont 5 en tant que président.

Diplômé en commerce et en gestion d’entités commerciales, Jérémy Caron est reconnu pour sa vision axée sur l’intelligence collective et le management transversal, favorisant un environnement de confiance, d’implication et de cohésion d’équipe.

Avec cette nomination, la division fenêtre de toit de Roto entend bien consolider sa position sur le marché français et accélérer sa trajectoire de croissance.

Mettre l’accent sur l’expérience client et la digitalisation

« Je suis honoré de rejoindre Roto La fenêtre de toit et d’avoir l’opportunité de conduire l’entreprise dans cette nouvelle phase de son développement. Dans un environnement en constante évolution, ma priorité sera de consolider les liens avec nos clients et partenaires, en m’appuyant sur une approche qui valorise la proximité, l’humain et une conscience écologique forte », s’enthousiasme Jérémy Caron.

« Guidé par notre ADN et nos convictions, je place nos clients au centre de chaque initiative, transformant les défis, y compris ceux liés à la durabilité, en opportunités d’innovation et de proximité. C’est avec détermination, passion et engagement que nous bâtirons ensemble un avenir où excellence, relations humaines et respect de notre planète convergent pour donner vie à un projet d’entreprise ambitieux. Nous allons poursuivre la modernisation de nos outils de communication en tirant parti des opportunités du numérique. Nous allons également optimiser notre maillage territorial pour une meilleure satisfaction client. Les produits Roto sont pensés et conçus pour répondre précisément aux besoins de nos clients », ajoute-t-il.

