Protégez ce qui compte le plus

FOAMGLAS® est un isolant thermique en mousse de verre rigide et stable. Environ 60% de la matière première utilisée pour fabriquer FOAMGLAS® provient de matériaux recyclés .

Commercialisé sur le marché français depuis plus 50 ans, le verre cellulaire FOAMGLAS® est utilisé sur toute l’enveloppe du bâtiment, du sol à la toiture et sur les ouvrages les plus sensibles. Il répond à toutes les contraintes techniques du bâtiment, aux besoins de la très forte hygrométrie et permet une liberté architecturale totale.

Une prolongation de garantie de 15 ans (à la décennale) est offerte pour les toitures terrasses. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, FOAMGLAS® est le seul isolant à garantir ses performances thermiques dans le temps et à protéger l’ouvrage durablement contre les nombreuses contraintes telles que le feu, l’humidité, la putrescibilité, les sollicitations mécaniques, la vermine…

Mis en œuvre pour la durée de vie du bâtiment, FOAMGLAS® est fabriqué à base de verre recyclé et est recyclable en fin de vie. C'est un isolant minéral qui contribue à la protection de l'environnement. Par ailleurs, notre sinistralité le prouve, FOAMGLAS® est l’isolant antifuite.

Owens Corning FOAMGLAS® fait partie du groupe Owens Corning qui opère dans le monde entier dans le domaine de l’isolation, de l’étanchéité et des matériaux composites en fibre de verre. Ensemble, nous travaillons à rendre le monde meilleur.

Company size : 201-500 employees

Founded in 1937