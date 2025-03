Bois massif et lumière naturelle pour un cadre de travail contemporain

Retour à la construction durable

« Le centre de notre entreprise, ce sont les employés, dont les connaissances constituent notre capital », souligne Christoph Müller, directeur général de CADFEM International GmbH. Le déménagement d'un ancien bâtiment classé monument historique vers un nouveau bâtiment d'entreprise moderne à Grafing était donc nécessaire pour créer de la place pour le personnel en constante augmentation. L'architecture mise ici sur des principes de construction traditionnels et respectueux du climat. « Nous aimons nous inspirer des bâtiments historiques. J'aime citer comme exemple une ferme typique de Haute-Bavière datant du 15e siècle. Ce type de maison est axé sur les besoins climatiques et économiques de base, fonctionne de manière tout à fait naturelle et a été construit autrefois par les habitants simplement sur la base de leur expérience. Pour ainsi dire, le meilleur de l'architecture low-tech », explique Jan Bohnert, architecte chez nbundm, qui a planifié la nouvelle construction. Pour Bohnert, la combinaison du bois et de la lumière naturelle est un retour aux ressources et aux matériaux durables qui allaient de soi autrefois, mais qui sont aujourd'hui oubliés.

Une construction en bois massif pour la flexibilité et le climat intérieur

Ainsi, certains aspects de l'art ancien, écologique et durable de la construction ont été intégrés dans l'immeuble de bureaux moderne de CADFEM, qui a été construit comme une ossature en bois massif avec des poutres et des poteaux porteurs. Les murs extérieurs, les plafonds et le toit sont en bois lamellé-croisé, les poteaux et les poutres en bois lamellé-collé. « Il est ainsi possible, à l'intérieur des unités d'utilisation maximales autorisées en matière de protection contre les incendies, d'installer ou d'aménager des cloisons entre les poutres et les poteaux porteurs et d'adapter les espaces intérieurs aux exigences les plus diverses. Les plans peuvent ainsi être répartis librement et toutes les typologies d'espaces de bureaux peuvent être réalisées, du bureau cellulaire au bureau paysager. De plus, le bâtiment peut être divisé à sa taille en deux ailes indépendantes, qui correspondent aux deux compartiments coupe-feu pour une utilisation globale », explique Bohnert.

Une architecture moderne avec lumière du jour et facteur de bien-être

En plus des 180 postes de travail, le bâtiment offre des salles pour le brainstorming, les conférences et le co-working, ainsi qu'un studio de cinéma, un espace parents-enfants et une salle de fitness. Les atriums, éclairés par de grandes verrières LAMILUX PR60, constituent le cœur du bâtiment. Grâce à une architecture intelligente, ils créent partout des zones de rencontre ouvertes et conviviales, explique M. Bohnert : « Comme les cloisons des bureaux sont vitrées vers le centre, la lumière du jour naturelle ne pénètre pas seulement dans la pièce par les fenêtres de la façade, mais aussi des deux côtés. Cela permet de créer des espaces inondés de lumière à tous les étages. » Pour le directeur, M. Müller, les couloirs et les atriums clairs sont une caractéristique importante de l'architecture du nouveau bâtiment : « C'est là que se trouvent les voies principales et aussi les salles de pause des collaborateurs. Lorsque l'on regarde d'en bas à travers le lanterneau, on a une vue imprenable sur le ciel bavarois blanc et bleu ».

La durabilité comme concept de construction du futur

La combinaison de matières premières renouvelables comme le bois et de la lumière naturelle venant du haut donne au lieu de travail un aspect plus moderne et exceptionnel. Cela contribue non seulement à la durabilité du siège de l'entreprise, mais aussi à la santé et aux performances des employés. Grâce aux verrières PR60 de LAMILUX, les architectes ont réussi à faire du bien à l'homme et à la nature tout en construisant un bâtiment d'entreprise exceptionnel.

