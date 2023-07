À Montigny-le-Bretonneux (78), dans une rue où des commerces côtoient les logements, le bailleur social Toit et Joie a impulsé la réhabilitation de deux îlots de logements sociaux datant des années 1980. Suite à un appel à projets, le cabinet Arteo Architectures a remporté le chantier, en proposant notamment des travaux d'isolation par l’extérieur et un ravalement de façade, qui rappelle la brique rouge des bâtiments alentours. Visite.

1984. Les architectes DLM (Michel Ducharme, Jean-Pierre Minot, et Christian Larras) présentent, à Montigny-le-Bretonneux (78), au sein du quartier de la gare, une allée complexe, où différents types de bâti se superposent : logements, centre commercial, bureaux et parkings, qu’ils soient privés où sociaux.

Une façade en brique rouge sert de liant architectural à cet ensemble. Mais une nouvelle facette de ce quartier est dévoilée courant 2023, année de livraison du chantier de réhabilitation des îlots 9 et 10. Détenus par le bailleur social Toit et Joie, ces deux immeubles ont fait l’objet d’un appel à projets en 2019. C’est au tour d’un autre trio d’architectes de refaçonner ces immeubles de logements sociaux : Didier Leneveu, Anne Forgia, ainsi que Foucauld Combéléran de l’agence Arteo Architectures.

Un projet qui doit inspirer la rénovation énergétique dans le quartier

Dans le programme de travaux lancés en 2021 : remplacement des toitures, des menuiseries extérieures, de la VMC, du système de chauffage, et la réfection des escaliers extérieurs et terrasses. Sans compter des travaux complémentaires, tels que l’amélioration de l’éclairage extérieur, la mise en sécurité électrique de l’appartement, ou bien le remplacement des clôtures des jardins privatifs et des gardes-corps extérieurs (escaliers, balcons, fenêtres).

Les surfaces ont été également élargies, avec des extensions de balcons sur certains logements, sans pour autant augmenter le loyer des logements sociaux.

Mais surtout : la réhabilitation fait la part belle à la rénovation de la façade, avec notamment une isolation thermique par l’extérieur (ITE), pour faire passer la note énergétique actuelle de E et F, à C et D. Une démarche qui tend à inspirer des travaux de rénovation énergétique similaires sur tout le complexe de bâtiments du quartier ignymontain.

Le tout paré d’un ravalement de façade. La partie rue commerciale est recouverte de briques en terre cuite de Wienerberger, pour rappeler la brique rouge d’origine des bâtiments alentours. La partie accès privé aux logements est quant à elle immaculée de blanc, tranchant avec la végétation environnante.

Visite en images du chantier avec Anne Forgia, architecte du cabinet Arteo Architectures :

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Othmane Chafik