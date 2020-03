Les médias italiens ont indiqué que l’architecte italien Vittorio Gregotti était décédé ce dimanche 15 mars à Milan, après avoir été infecté par le Covid-19. L’architecte était à l’origine de nombreux théâtres, centres culturels et sportifs à travers le monde.

L'architecte italien Vittorio Gregotti est décédé ce dimanche 15 mars à Milan, à l’âge de 92 ans, des suites d’une pneumonie liée au Covid-19. Selon le Corriere della Sera, son épouse Mariana Mazza sera également hospitalisée dans la même structure.

Il faut dire que la Lombardie - dont Milan est la capitale - est la région d’Italie la plus touchée par l’épidémie de coronavirus, avec plus de 9 000 cas détectés positifs et plus de 960 morts.

Le créateur de nombreux théâtres et centres culturels

L’architecte décédé était notamment a l’origine du centre culturel de Belem, au Portugal, du Théâtre Arcimboldi de Milan, du Grand Théâtre de Provence d’Aix-en-Provence, ou du stade Marassi de Gênes, conçu pour la Coupe du Monde de Football en 1990. Il avait aussi participé au plan de requalification du quartier de la Bicocca à Milan, et à la conception des installations olympiques de Barcelone pour les Jeux Olympiques de 1992.

Le grand théâtre de Provence. ©Nicolas Janberg

Stefano Boeri, autre architecte italien, lui a rendu hommage sur Facebook en saluant « un maître de l'architecture internationale », qui a « écrit l'histoire de notre culture ».

C.L. (avec AFP)