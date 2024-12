QUALIBAT : des qualifications métiers au service de l'excellence

Pourquoi demander la qualification QUALIBAT ?

→ Valorisation de vos compétences

Les entreprises qualifiées QUALIBAT répondent à des critères de sélection rigoureux : compétences techniques dans l’activité concernée, références de chantiers attestées, moyens humains et matériels adéquats, envergure financière, régularité sociale, fiscale et couverture assurance en cours de validité…Attribuée par des commissions d’examen, la qualification garantit que votre entreprise respecte les standards les plus élevés du secteur.

→ Respect des normes

Dans un secteur strictement encadré par des normes techniques et environnementales, la qualification QUALIBAT est le symbole de votre respect des réglementations. Cela rassure vos partenaires dans la qualité de vos prestations.

→ Un avantage clé

En affichant fièrement votre qualification, vous envoyez un message fort : votre entreprise est un partenaire fiable, compétent et orienté vers l’excellence.

De plus, en tant qu'entreprise qualifiée, vous êtes ajoutés à notre base de données, base que nous diffusons aux maîtres d'ouvrage, particuliers et professionnels à la recherche d'entreprises qualifiées pour leurs projets. Cela vous permet de bénéficier de plus de visibilité et de faciliter votre mise en relation avec de nouveaux clients.

Une Reconnaissance attendue par les Maîtres d’Ouvrage et Maître d’Œuvre

Pour les maîtres d’ouvrage, la qualification QUALIBAT est une véritable garantie. Elle montre aux yeux de tous, que vous êtes un interlocuteur fiable, compétent, engagé dans la satisfaction client qui sera répondre à leurs exigences.

Plus de 52 000 entreprises sont qualifiées Qualibat, pourquoi pas vous ?

Pour en savoir plus exit_to_app