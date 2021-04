Le vitrage intelligent SageGlass® fait partie des innovations qui seront mises en avant à l’occasion de la prochaine Exposition universelle qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022 à Dubaï. La solution viendra en effet habiller les façades du Belvédère du Pavillon France, et offrir une expérience « unique » aux visiteurs.

Le vitrage dynamique SageGlass® se teinte et s’éclaircit, automatiquement ou à la demande, pour contrôler le rayonnement solaire grâce à des capteurs placés à différents endroits de la façade, explique la société dans un communiqué, proposant ainsi « une nouvelle approche de l’enveloppe du bâtiment ».

Selon la filiale du groupe Saint-Gobain, la solution permettrait de réduire d’environ 20% les consommations énergétiques. Le vitrage bloque en effet la lumière extérieure par temps chaud, et se nourrit de l’énergie solaire par temps froid. Résultat, la demande énergétique diminue tout comme la nécessité d’installer des systèmes de chauffage et de ventilation.

Pour les architectes, l’innovation promet une grande liberté de création puisqu’ils peuvent jouer avec les formes, les dimensions et les couleurs. Et pour les utilisateurs, elle offre plus de flexibilité et de confort grâce notamment à un système de contrôle intelligent.

En sélectionnant le vitrage SageGlass® pour équiper le Belvédère du Pavillon France à l’occasion de l’Exposition universelle de Dubaï, la Compagnie Française des Expositions (Cofrex), maître d’ouvrage du programme, et les agences d’architecture Atelier du Prado et Celnikier & Grabli Architectes, ont souhaité mettre en avant tous ces atouts, et bien d’autres encore !

« Le Pavillon France a pour thème architectural « Lumière, Lumières ». La lumière se déclinera sous différentes formes tout au long du parcours visiteurs pour offrir une expérience unique. La lumière comme source à la fois d’évasion et de réflexion. L’utilisation d’un vitrage intelligent comme SageGlass s’inscrit parfaitement dans cette ambition », explique Erik Linquier, Président de la Cofrex et Commissaire général de la France à l’Expo 2020.

Les vitrages intelligents peuvent être une réponse dans des zones chaudes et désertiques. A Dubaï par exemple, la température extérieure peut atteindre 50°. « Le segment de marché des façades intelligentes est en forte croissance dans la région et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler sur ce projet. Notre solution de vitrage est idéale pour cette réalisation. Elle permettra de réduire la consommation énergétique du bâtiment tout en s’adaptant aux conditions extérieures », explique Alain Garnier, Directeur des ventes et du business développement de SageGlass au Moyen-Orient.

Le Belvédère accueillera, sur une surface de 1 000 m2, tous les événements professionnels. Le vitrage SageGlass® permettra aux visiteurs « de garder le contact avec l’extérieur à tout moment, et améliorera leur confort en réduisant significativement les apports de chaleur dans le Pavillon », conclut Jean-Luc Perez, Architecte fondateur de l’Atelier du Prado.

Rose Colombel

Photo de une : ©Farel Bisotto