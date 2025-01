Lors de ses voeux présentés à la presse, Benoit Bazin, PDG de Saint-Gobain, décrit 2024 comme une « année active et dense ». Et de souligner la volonté du groupe à « viser plus loin en 2025 », tant en termes de solutions, d’expansion internationale que de construction durable.

Chaque début d’année est l’occasion de souhaiter ses voeux et présenter ses bonnes résolutions. Le géant de matériaux de construction Saint-Gobain ne déroge pas à la règle, en commençant par revenir sur son activité 2024. Pas de chiffres précis avant le 27 février 2025, mais des tendances claires. En résumé, il s’agit d’une « année active et dense ».

« Je suis confiant que nous le ferons, c'est une nouvelle progression, un nouveau record de notre marge d'exploitation, à deux chiffres pour la quatrième année consécutive, qui sera donc au-dessus des 11 % de 2023 », affiche Benoit Bazin, président-directeur général du groupe. Un optimisme qui suit ses prédictions lors de son bilan du troisième trimestre 2024. On pouvait attendre plus de morosité, quand on constate la crise de la construction, et particulièrement du logement neuf.



Près d’une trentaine d’acquisitions en 2024

Le point de vigilance de Saint-Gobain se concentre sur l’Europe. « On a déjà vu des pays d'Europe de l'Est repartis à la hausse en volume d'activité depuis le 4ème trimestre 2023. La Pologne et la République tchèque continuent d'avancer. Nous avons vu progressivement des pays se rapprocher de leur point bas durant l'année 2024 : l'Allemagne, l'Angleterre, les pays nordiques. Nous avons indiqué qu’en France, il va falloir quelques trimestres de plus. L’Europe du Sud - Espagne, Italie, Portugal - a été résistante », développe M. Bazin.

N’oublions pas d’autres secteurs où le géant des matériaux de construction s’épanouit. C’est le cas des bâtiments publics, dont, en France, un nouveau partenariat avec l’APHP pour le recyclage de matériaux de démolition et un certain nombre de projets.

Sans compter la rénovation énergétique, qui représente près de 70 % de l’activité du groupe. Le PDG de Saint-Gobain note également la reprise dans l’immobilier ancien, qui signifie « beaucoup de chantier de rénovations ». D’autant que Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) a renforcé ses engagements dans ce domaine à la rentrée 2024, via ses Écoles de la Construction Durable.

Par sa démarche « Grow and Impact », l’industriel indique avoir réinventé son activité. « Nous avons renouvelé environ 40 % de notre chiffre d'affaires entre 2018 et 2024 (…) avec près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires acquis et près de 9,5 milliards de chiffre d'affaires cédés », évoque notamment Benoit Bazin.

Et de souligner certaines opérations financières, comme la cession de PAM Building ou bien le rachat du fabricant turc d’isolation His Yalıtım, le groupe canadien Bailey - spécialisé dans les ossatures métalliques - ou le groupe mexicain Ovniver, expert de la chimie de la construction. Saint-Gobain dénombre ainsi 29 acquisitions en 2024.

« Viser plus loin » en 2025

Une manière pour Saint-Gobain de s’étendre en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient , mais aussi en Australie, à travers l’acquisition de CSR.

En s’offrant Fosroc, l’industriel renforce sa présence en Inde et autres pays d’Asie Pacifique, ainsi que dans la chimie de construction, représentant 12 % de son activité. Ce segment fait partie des domaines dans lesquels Saint-Gobain veut viser plus loin en 2025. D’autant que Fosroc et Ovniver Group ne seront inscrits dans ses comptes consolidés qu'au 1er semestre prochain.

Sur le continent africain, le groupe a de belles perspectives. L’activité vitrage reste importante en Egypte, tandis qu’une usine de plaques des plâtres va être mise en service. « C'est à partir de l'Afrique du Sud qu'on s'est développé. On est très présent également en Angola, en Côte d'Ivoire, et avons des petits bureaux au Nigeria », rappelle Benoit Bazin. Les activités Friseau et Weber ont aussi un fort potentiel, grâce à la partie adjuvant béton, alors les projets d’infrastructures se développent en Afrique.

Le groupe est toujours attaché à ses ambitions de devenir un leader de la construction durable, en particulier via l’économie circulaire. Ambition dans laquelle son réseau de négoces pourra jouer un rôle en France, mais également la nouvelle extension de centre R&D à Aubervilliers (93), ouvrant fin janvier.

Solutions, expansion internationale, construction durable… C’est une feuille de route 360° qu’annonce Saint-Gobain. Coïncidence, quand on sait que le fabricant célèbre ses 360 ans en 2025.



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K