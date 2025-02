VEKA et SAINT-GOBAIN GLASS : un partenariat pour une fenêtre à faible empreinte carbone

Des fiches FDES pour une construction plus responsable

L'association de deux matériaux à forte proportion de recyclé – 70 % pour les profilés PVC VEKA REcycle et 64 % pour le double vitrage ORAÉ® – permet d'améliorer les performances environnementales des menuiseries. Ces nouvelles FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) seront publiées sur la base INIES d'ici fin juin 2025.

Les acteurs de la construction pourront intégrer ces données dans leurs calculs d'empreinte carbone, en conformité avec la RE 2020, afin de concevoir des bâtiments plus durables et respectueux de l'environnement.

Des produits fabriqués en France et à empreinte carbone réduite

Saint-Gobain Glass, pionnier du verre bas carbone, a lancé en 2022 le double vitrage ORAÉ®, qui réduit de 30 % les émissions de CO 2 par rapport aux vitrages standards. Cette performance est due à l'utilisation de 64 % de verre recyclé et à une production optimisée dans les usines françaises certifiées Origine France Garantie.

De son côté, VEKA REcycle s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire en intégrant jusqu'à 70 % de PVC recyclé fin de vie. Cette stratégie permet de proposer des fenêtres bas carbone limitant les émissions à environ 50 kg CO 2 .

Engagement commun pour une boucle de recyclage fermée

VEKA et Saint-Gobain Glass poursuivent leurs efforts pour renforcer la collecte et le recyclage des menuiseries en fin de vie. En 2024 :

VEKA Recyclage a collecté et traité 26 000 tonnes de PVC fenêtres en fin de vie .

a collecté et traité . Saint-Gobain Glass France a récupéré 7 000 tonnes de calcin pour ses usines.

Ce recyclage en boucle fermée préserve les ressources naturelles et décarbone la production de PVC et de verre plat.

Un partenariat pour une économie circulaire durable

Emmanuel Demesmay, Directeur Général de VEKA France, souligne : " Depuis plus de 30 ans, VEKA inscrit le recyclage et l'économie circulaire au cœur de sa stratégie. La fenêtre PVC intégrant 70 % de PVC recyclé est ultra-performante en thermique, acoustique et écologie. Il est donc naturel de renforcer notre collaboration avec Saint-Gobain Glass, pionnier dans l'utilisation de verre recyclé. "

Maud Thuaudet, Directrice Générale de Saint-Gobain Glass France, ajoute : " Nous partageons avec VEKA l'ambition d'une économie circulaire engagée pour la décarbonation des menuiseries. Nos FDES communes permettent aux clients de profiter pleinement de nos initiatives. "

Ensemble, VEKA et Saint-Gobain Glass s'engagent à réduire l'impact environnemental des fenêtres PVC et à accélérer la transition vers une construction plus durable et responsable.

