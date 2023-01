Hôpital l’Eau Vive, quand l’architecture contribue au bien-être

À Soisy-sur-Seine, l’agence d’architecture parisienne Tolila+Gilliland vient de terminer une remarquable réalisation. Il s’agit d’un foyer d’accueil médicalisé pour l'ASM13, Association de Santé Mentale du 13ème arrondissement de Paris. Un projet humaniste, utile et responsable que les architectes ont manié avec la plus grande précaution pour un effet apaisant.

Le projet proposé par l'agence d’architecture Tolila+Gilliland offre un écrin rassurant, adapté aux divers besoins des patients atteints de troubles du spectre autistique (TSA). En effet, la réalisation se déploie sur deux niveaux et vient jouxter un pavillon existant. Le programme comprend 30 logements répartis dans les deux ailes latérales, tandis que des services communs de vie prennent place dans le corps central.



Pour les architectes, il ne s’agit pas d’une première, car Gaston Tolila et Nicholas Gilliland ont déjà livré fin 2020 le projet de l'hôpital de jour pour enfants autistes à Chevilly-Larue. De ce fait, les architectes ont engendré une conception qui s’est créée conjointement avec les équipes médicales, et ceci tout au long du processus, jusqu’au chantier. C’est ainsi qu’un travail précis d’adaptation du bâti et des espaces favorisant une prise en charge globale et digne, ont vu le jour. Un projet qui a su répondre avec une infinie précision aux différentes attentes des utilisateurs des lieux.

©Cyrille Weiner

Intégré avec tact dans un parc

L’emplacement est important, niché dans un grand parc, le projet du Foyer d’accueil médicalisé consiste à la revalorisation d’une architecture hospitalière de pavillons, dont l’organisation intérieure propose des espaces communs pour la prise en charge des patients. Plusieurs salles d’activité et un pôle de soins forment un programme conséquent donnant sur le jardin. Tandis que les extensions en bois accueillent les chambres desservies par des circulations ouvertes sur l’extérieur, des espaces transitoires vitrés entre les lieux de vie collectifs et les chambres individuelles, donnent accès au parc de l’hôpital. Par ailleurs, force est de constater que la partie neuve est intégrée avec tact dans le parc de l’hôpital tout en suivant l’esprit des bâtiments des années 1960.

©Cyrille Weiner

Une harmonie des textures et des matières

Le Foyer d’Accueil Médicalisé prend place au sein du site de l’Hôpital l’Eau Vive. Le projet cherche l’intégration visuelle à travers sa matérialité. En effet, la partie centrale du pavillon fait un subtil clin d’œil aux caractéristiques du site avec ses enduits sur façades en ossature bois, mais aussi à travers l’intégration des menuiseries en bois. L’harmonie des textures et des matières est visible. Il s’agit, avant tout, de matériaux biosourcés, issus des recherches et d’une réflexion que les architectes mènent depuis plusieurs années. De même, notons que l'acoustique et la lumière sont maîtrisées avec un seul objectif : que l’enveloppe devienne un moyen qui garantit le soin des personnes qu’elle accueille. Les circulations au sein du pavillon sont généreuses, elles améliorent le confort des usagers et leur déambulation. De nombreuses ouvertures vitrées donnent la sensation de circuler à travers un jardin intérieur. Tout a été étudié avec la plus grande finesse pour engendrer une architecture sensible et contextuelle. Les architectes de Tolila+Gilliland ont accompli un véritable travail d’orfèvre qui mérite reconnaissance !

Sipane Hoh

Les photos : ©Cyrille Weiner