Assurance décennale : ce que tout professionnel du bâtiment doit savoir

L'assurance décennale est une garantie incontournable pour tous les professionnels du bâtiment en France. En vigueur depuis 1978 grâce à la loi Spinetta, elle oblige les constructeurs à garantir pendant dix ans la solidité de l'ouvrage et sa conformité à sa destination. Cette assurance protège non seulement les maîtres d'ouvrage mais également les professionnels eux-mêmes, en cas de malfaçons ou de défauts de construction. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions sévères, allant d'amendes importantes à des peines d'emprisonnement.

Qu'est-ce que l'assurance décennale ?

L'assurance décennale est une couverture obligatoire pour les professionnels du bâtiment. Elle garantit la réparation des dommages graves affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à son usage, tels que des fissures, des infiltrations d’eau, ou encore un affaissement de la structure. Cette couverture prend effet dès la réception des travaux et dure pendant une période de dix ans.

Les dommages couverts par l'assurance décennale

Cette assurance protège contre des défauts de construction qui mettent en danger la solidité de l'ouvrage ou en empêchent son usage, incluant :

Compromission de la solidité de l'ouvrage : fissures majeures, affaissement des fondations ou de la structure.

Inhabilité de l'ouvrage à sa destination : défauts d’étanchéité, infiltrations d’eau, non-conformité aux exigences de sécurité.

Par exemple, une toiture mal réalisée, laissant passer l'eau, est couverte par l'assurance décennale.

Qui est concerné par l'assurance décennale ?

Tous les acteurs du secteur de la construction doivent souscrire cette assurance :

Les constructeurs : architectes, entreprises de travaux, techniciens, et autres professionnels ayant un contrat avec le maître d'ouvrage.

Les promoteurs immobiliers : responsables de la réalisation des projets immobiliers.

Les auto-entrepreneurs du bâtiment : qu'ils soient indépendants ou non, ils sont tenus de souscrire une assurance décennale.

Bien que les sous-traitants ne soient pas légalement obligés de souscrire cette assurance, il est recommandé pour eux de le faire afin de se protéger contre les risques potentiels.

Quand et comment souscrire une assurance décennale ?

L’assurance décennale doit impérativement être souscrite avant le début des travaux. Il est interdit de commencer un chantier sans présenter une attestation d'assurance valable. En cas de défaut, des sanctions peuvent être appliquées.

Documents nécessaires pour souscrire :

Extrait Kbis ou fiche INSEE de l'entreprise.

Justificatifs d’expérience professionnelle.

Devis signé par l’assureur.

Moyen de paiement pour régler la prime d’assurance.

Conséquences en cas de non-souscription

Les conséquences d'une non-souscription à l’assurance décennale sont graves :

Sanctions pénales : amende pouvant atteindre 75 000 € et jusqu'à six mois de prison.

Risques financiers : en cas de sinistre, le professionnel devra assumer la totalité des frais de réparation, ce qui peut mettre en péril la viabilité de son entreprise.

Réputation compromise : les maîtres d'ouvrage exigent une attestation d'assurance avant de confier un chantier. L'absence de couverture peut donc limiter les opportunités commerciales.

Les meilleures assurances décennales en 2025

Voici quelques assureurs réputés pour leurs offres en 2025 :

SMABTP : Spécialisé dans les assurances pour les professionnels du BTP.

PRO BTP : Propose des solutions complètes pour artisans et entreprises du BTP.

Orus : Assurances décennales adaptées aux besoins des professionnels.

Il est conseillé de comparer les offres et de consulter un courtier spécialisé pour choisir l'assurance la mieux adaptée à son activité et son budget.

FAQ

→ 1. Quand dois-je fournir mon attestation d'assurance décennale ?

L'attestation doit être remise avant le début des travaux et mentionnée sur tous les devis et factures.

→ 2. L'assurance décennale est-elle obligatoire pour les auto-entrepreneurs ?

Oui, tous les professionnels du bâtiment, y compris les auto-entrepreneurs, doivent souscrire à cette assurance.

→ 3. Quels risques couvre l'assurance décennale ?

L’assurance couvre les dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination : problèmes de structure (effondrements, fissures), défauts d’étanchéité, dysfonctionnements importants (charpente, toiture, fondations).

L'assurance décennale est une nécessité pour tous les professionnels du bâtiment. Elle garantit la sécurité juridique et financière de votre activité en couvrant les malfaçons et défauts graves. Pour rester conforme et protéger vos intérêts, souscrivez dès aujourd'hui à une assurance décennale adaptée à vos besoins !

→ Tableau comparatif des assurances décennales en 2025

Assureur Spécialité Avantages Tarifs SMABTP Assurances pour professionnels du BTP Réseau étendu, solutions spécifiques au BTP Compétitifs PRO BTP Artisans et entreprises du BTP Tarifs adaptés aux petites entreprises Sur demande Orus Assurances sur-mesure Flexibilité des options, couverture étendue Sur devis

L’assurance décennale n'est pas seulement une obligation légale, mais aussi un gage de confiance pour vos clients et une sécurité pour votre entreprise. Prenez le temps de bien choisir votre couverture !