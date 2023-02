Réhabilitation de la prison de Pontaniou à Brest : un appel à projets est lancé

Construite entre 1805 et 1810, l’ancienne prison de Pontaniou, à Brest, était devenue insalubre et avait été désaffectée en 1990.

Prendre en compte la dimension historique et patrimoniale du site

La métropole de Brest a annoncé ce vendredi lancer un appel à projets pour sa réhabilitation. En 2018, un projet de reconversion en appartements hauts de gamme avait déjà été proposé, mais avait suscité l’émoi d’une association d’historiens, rappelant la dimension historique et patrimonial de l’édifice. Le projet avait donc été abandonné.

Il faut dire que durant la Seconde Guerre mondiale, des résistants avaient été enfermés par les Allemands avant d’être déportés, et qu’il s’agit d’un des rares bâtiments de la ville n’ayant pas été détruit par les bombardements.

Pour ce nouvel appel à projets, la métropole de Brest a cette fois-ci promis de s’appuyer sur « l'analyse et l'avis de deux collèges consultatifs composés de professionnels, d'experts et d'associations » en raison « des fortes dimensions patrimoniales et mémorielles ».

« L'opération aura vocation à "révéler" la ville préexistante à partir d'un projet qui entreprend de réhabiliter, de conserver et de valoriser un patrimoine remarquable brestois en coeur de ville », a précisé la métropole. L’ancienne prison se trouve au centre d’un quartier en plein renouveau, et face aux anciens Ateliers des Capucins, transformés en espace culturel et commercial.

Le porteur de projets retenu, qui devrait être dévoilé d’ici fin 2023, conclura un contrat avec Brest Métropole, concernant « l’acquisition du site, ou sa location pour une longue durée ».