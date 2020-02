L'agence Tectône réalise cette rénovation extension d'une maison de ville à Malakoff, en banlieue parisienne. Par le choix des matériaux et des formes découpées, le projet s'insère remarquablement dans le tissu urbain.

Un OVNI s'est posé dans le tissu urbain de Malakoff. Dans cette banlieue chic de Paris aux beaux immeubles en pierre de taille ou béton, l'agence Tectône a été sollicitée pour la rénovation et l'extension d'une maison existante. Nom du projet : la maison V.

Rien ne filtre depuis l'extérieur, sinon les biberons qui sèchent sur la paillasse de la cuisine. La commande consistait d'ailleurs à pouvoir accueillir, soit une famille, soit un groupe de jeunes travailleurs. La maison qui comprenait auparavant deux niveaux, s'est vue relever de deux étages supplémentaires, afin de pouvoir remplir cette fonction. Autour d'un escalier central, on compte donc après l'opération trois nouvelles chambres, une nouvelle salle de bain, un espace ouvert avec un séjour, une cuisine et une salle de jeu. De quoi largement satisfaire les attentes de chacun des occupants.

Design intérieur de la maison V ©Pierre L'Excellent

Une différence qui s'affirme

Retour en arrière. La maison existante était constituée d'une façade en brique et d'un toit de tuiles. Elle est bordée d'un côté par une avenue, de l'autre par une rue privée. Ce qui lui donne une orientation particulière, la plus petite façade regardant vers l'avenue.

Son voisin du numéro 32 doit se demander ce qui lui arrive. En effet, accolé à un petit immeuble en L empâté, le « nouveau 34 » de l'avenue Augustin Dumont a de quoi attiser la curiosité du quidam. Par sa forme tout d'abord, avec un angle cassé côté avenue et un léger dévers côté rue. Et par son aspect, d'un brun foncé légèrement patiné, bel effet dû à la couverture en panneaux de Viroc, un matériau composite constitué d'un mélange de particules de bois et de ciment.

Façade coté rue ©Pierre L'Excellent

Structurellement, l'extension est en acier, indépendante du bâtiment existant. La sous-structure en façade est construite en bois, avec des fenêtres en aluminum, et une isolation par l'extérieur. Le choix a été fait par l'agence Tectône de recouvrir aussi la partie existante avec les mêmes panneaux de Viroc, conférant à l'ensemble cohérence et harmonie. Le résultat, bien que rompant avec la relative monotonie du quartier, la maison V s'insère à sa façon dans une fabrique urbaine qui n'en attendait pas tant. Une belle réussite.

Laurent Perrin

Photo de une ©Pierre L'Excellent