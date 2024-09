La cathédrale de Nantes rouvrira au public en septembre 2025

Ayant subi un incendie criminel le 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes fait l’objet de travaux de dépollution et de restauration depuis fin 2023. L’annonce a été faite : elle rouvrira partiellement au public le 29 septembre 2025.

Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris doit rouvrir ses portes au public le 8 décembre 2024, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, ayant également subi un incendie, rouvrira quant à elle près d’un an plus tard, le 29 septembre 2025.

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes avait fermé ses portes au public le 18 juillet 2020, après avoir fait l'objet d'un incendie criminel. Les travaux de dépollution et de restauration avaient ensuite débuté à la fin de l’année 2023.

Ce 10 septembre, la conservatrice régionale des monuments historiques et l'évêque du diocèse de Nantes ont annoncé que la cathédrale rouvrirait partiellement ses portes au public dans un an, le 29 septembre 2025.

Des travaux qui dureront jusqu’en 2027

À ce jour, la rénovation du chœur et du bras sud du transept sont en cours. Des travaux d’électricité, de sécurité et d’accessibilité ont également été entrepris à cette occasion.

La rénovation du massif occidental (au niveau de l’entrée principale) – partie la plus touchée par les flammes – ne commencera quant à elle qu’au printemps 2025. Cette phase de travaux devrait encore durer plus de deux ans, et s’achèvera avec l’installation d’un nouveau grand orgue et d’une nouvelle verrière, qui font actuellement l’objet d’une concertation.

Les réflexions penchent en faveur d’une création contemporaine, alors que cette cathédrale est la première de France à avoir accueilli des vitraux de ce type entre les années 1950 et 1980.

Pour la réouverture de la cathédrale le 29 septembre 2025, la porte principale restera fermée au public, qui entrera par les portes latérales. Le chantier du massif occidental sera également recouvert pour éviter la poussière et les nuisances sonores.

L’État, propriétaire du monument, finance entièrement ces travaux, dont le coût s’élève à 32 millions d’euros.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock