L’ESCT ouvre deux nouveaux campus

La rentrée est l’occasion pour l’ESCT d’étendre son réseau de campus. L'école a porté son choix sur deux villes : Nantes et Toulouse.

L’heure de la rentrée a sonné. L’occasion pour l’École Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT) d’ouvrir les portes de ses nouveaux campus : un à Nante et un à Toulouse.

Une centaine d’apprenants accueillis sur le campus nantais

Basé au 11 rue du Chemin Rouge, l’établissement nantais se trouve à proximité du centre-ville et est accessible via les transports en commun. Il rejoint ainsi les campus de Villeneuve d’Ascq et de La Défense, parmi les 10 constituant le maillage territorial de l'école en France.

« L'implantation du campus a été réalisée en fonction de la provenance géographique de nos apprenants mais également après étude des projets urbains en cours afin de faire profiter les apprenants et formateurs de "terrains de jeux" », explique Lucile Legal, directrice du campus de Nantes.

Elle ajoute : « afin que ce projet de campus puisse s'inscrire dans la dynamique de Nantes Métropole et de la région, nous avons décidé d'adhérer à de nombreux réseaux tel que le Campus des bâtisseurs (…), le cercle des pépites de l'alternance, Echobat… Ce campus doit avant tout répondre aux besoins des entreprises du territoire et aux enjeux de développement de celui-ci ».

Rénové durant l’été 2024, le campus nantais de l’ESCT compte 7 salles de formation, une cafétéria et « un environnement calme propice à l'apprentissage ». En somme, des locaux « neufs et conviviaux », s’enthousiasme Hugo Eco, étudiant en Bac+3 Chargé d’affaires BTP. « L’ouverture de ce nouveau campus ESCT à Nantes représente une opportunité précieuse, notamment en raison de son emplacement idéal. Cela me permet de continuer à progresser dans ma carrière de conducteur de travaux au sein de mon entreprise située à Nantes », poursuit-il.

Même son de cloche chez Loanne Coutable, étudiante en Bac+3 Chargé d’affaires BTP : « L’ouverture du campus de l’ESCT Nantes est une très belle opportunité pour approfondir mes connaissances dans le BTP notamment dans le gros œuvre. Nous avons accès à un campus moderne et chaleureux avec de grandes salles lumineuses et des espaces de pauses accueillants ! ».

En plus du cursus Bac+3 Chargé d’affaires BTP (un an de formation), l’ESCT Nantes prépare au diplôme Bac+5 Manager de projets BTP (2 ans de formation). En cette rentrée, l’établissement accueille une centaine d’étudiants, pour une équipe de 20 formateurs professionnels.

... et 90 étudiants sur le campus toulousain



Au sein du nouveau campus toulousain, 90 étudiants sont accueillis, répartis entre les même formations proposées dans le campus nantais. Situé au 76 allée Jean Jaurès, l’ESCT Toulouse est en plein centre-ville.

« Ce campus toulousain reflète les valeurs de notre école tout en s’intégrant parfaitement dans le dynamisme de Toulouse Métropole, classée 4ème ville étudiante de France », explique Sylvain Bailly, directeur du campus de Toulouse.

« Nous avons accès à des locaux modernes refaits à neuf et à une formation de qualité proposée depuis 18 ans », explique Paolo, en formation Bac+3 Chargé d’affaires BTP à l’ESCT Toulouse. Les locaux sont ainsi adaptés à l’enseignement technique et théorique, tout en accueillant des espaces de repos ouverts aux apprenants comme aux formateurs.

Virginie Kroun

Photo de une : ESCT