« Bâtissez vos rêves, imaginez votre futur » le mantra de la fondation Jacques Rougerie appelle cette année encore à l’imagination des étudiants et professionnels de l’architecture (architectes, designers, ingénieurs) pour son concours annuel. Les candidats peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur le site de la fondation pour tenter de remporter un des six prix.

Le Concours International d’Architecture 2020 se présente sous la forme d'une nouvelle affiche aux couleurs de demain. Vert écologie, bleu océan, gris béton, une palette présentant les enjeux architecturaux du futur, que les professionnels s’attèlent déjà à mettre en place. Face à la montée des océans, à l’importance de l’écologie et aux enjeux de l’urbanisme, la Fondation Jacques Rougerie encourage à nouveau les professionnels à concevoir des bâtiments répondants à ces nouvelles exigences de respect de la nature et d'éco-construction.

C’est ainsi qu’elle annonce l’édition 2020 de son prestigieux concours, parrainé par le Ministère de la Culture. Depuis fin mars les inscriptions sont ouvertes - jusqu’au 30 septembre - aux étudiants et professionnels du milieu (architectes, designers, ingénieurs) qui pensent avec « audace et détermination » aux bâtiments du futur, comme le déclare l'architecte Jacques Rougerie.

« Construire le futur de l’humanité »

Cette année, les inscrits devront présenter des projets correspondant aux thèmes : « Innovation et Architecture pour la mer », « Innovation et Architecture pour l’Espace » et « Innovation et Architecture liées à la Montée des Océans ». La Fondation précise que ces projets doivent être fondés sur le « bio-mimétisme », une technique d’imitation, de reproduction, de ce que créer la nature. Un choix en adéquation avec les enjeux climatiques « depuis l’origine, la nature dessine et fabrique ce qu’il y a de mieux, elle conçoit les plus belles formes, les courbes les plus élégantes, et produit les meilleurs matériaux ». Des indications valorisant la nature que les futurs candidats doivent prendre en compte pour espérer remporter le fameux graal, l'un des six prix mis en jeu.

Jacques Rougerie tend ainsi à faire réfléchir les jeunes et les professionnels expérimentés à l’architecture de demain « aujourd’hui plus que jamais, de nouvelles formes d’habitat et de mobilité, de nouveaux modes de vie inventifs et économes doivent être conçus pour les milliards d’êtres humains que nous serons en 2050 et dont les trois quarts vivront près des rivages marins et seront particulièrement soumis aux enjeux de la montée du niveau des océans. Par ailleurs, les travaux prospectifs sur l’habitat dans l’espace n’ont jamais été aussi ambitieux. Il faut agir pour préserver et construire durablement le futur de l’humanité ».

Des récompenses à foison

Cette dixième édition du concours met en jeu six prix - deux par catégories - d’une valeur totale de 30 000 €. Chaque thème précédemment nommé comporte un grand prix d’un montant de 7 500 €, et un autre de 2 500 €. Ces thématiques comportent ainsi les secondes récompenses « focus Le Village sous la Mer », « focus Le Village Lunaire » et « focus Le Littoral Africain ».

Depuis la création du concours, de nombreux professionnels du milieu s’inscrivent pour prouver leur talent. Ce sont plus de 8 000 candidats en provenance de 135 pays qui ont déjà participé à ce concours international. Les grands gagnants assisteront à la remise des prix en fin d’année, le 9 décembre, à l’Institut de France à Paris.

J.B

Photo de une ©Fondation Jacques Rougerie