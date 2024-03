À 78 ans, Riken Yamamoto, tout juste récompensé du Prix Pritzker 2024, incarne non seulement un talent architectural, mais aussi un engagement social profond, œuvrant pour créer des sociétés harmonieuses à travers ses créations.

« Les bâtiments doivent rendre les gens heureux », a affirmé le célèbre architecte japonais Riken Yamamoto, deux jours après avoir été honoré par le prestigieux prix Pritzker. Dans un moment d’émotion, face à des journalistes à Tokyo, l’architecte a partagé son engagement à concevoir une architecture qui « transcende le simple aspect fonctionnel » pour apporter véritablement de la joie aux individus.

« Mon objectif à long terme est de concevoir une architecture qui puisse apporter de la joie aux gens, et pas seulement à mes clients », a déclaré l'architecte.

Un architecte et militant social

À 78 ans, Riken Yamamoto, désormais le neuvième Japonais à recevoir le prix Pritzker, a été salué non seulement pour son talent architectural mais aussi pour son engagement social. Décrit comme « architecte et militant social », l'architecte a pour ambition de créer des sociétés harmonieuses malgré la diversité des identités, des économies, des politiques, des infrastructures et des logements.

Les organisateurs du prix Pritzker, souvent comparé au « prix Nobel » de l'architecture, ont souligné que R. Yamamoto a été choisi en raison de sa capacité à rappeler que, dans l'architecture comme en démocratie, les espaces doivent être créés en tenant compte des aspirations des populations.

Des réalisations à travers le monde

La renommée de Yamamoto s'étend au-delà des frontières du Japon, avec des réalisations notables à Zurich, en Suisse et en Chine. Sa caserne de pompiers à Hiroshima, caractérisée par sa transparence, permet au public de voir les véhicules de pompiers et le personnel à l'intérieur. De même, le musée d'art de Yokosuka donne l'impression d'être immergés dans un paysage naturel.

Caserne de pompiers d'Hiroshima Nishi - ©Tomio Ohashi

Musée d'art de Yokosuka - ©Tomio Ohashi

La déclaration de Tom Pritzker, dont le père Jay Pritzker, de la chaîne hôtelière Hyatt, est à l'origine du prix, selon laquelle près de 20 % des lauréats du prix sont originaires du Japon, souligne l'influence particulière de cette nation dans le domaine de l'architecture.

« Ayant passé beaucoup de temps au Japon, je pense que cela s'explique par la relation de la culture japonaise avec la nature », a-t-il déclaré lors d'une cérémonie organisée jeudi à l'ambassade des États-Unis à Tokyo.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : Riken Yamamoto - ©Tom Welsh