À Massy-Palaiseau se trouve le plus grand coliving d’Europe. Il s’agit du Campus ECLA, le lauréat du prix « Innovation des Usages » SIMI 2023. L’ensemble, réalisé en deux temps et signé Arte Charpentier, établit une autre façon de faire un logement.

À Massy-Palaiseau, la réalisation d’Arte Charpentier a pris un nouveau tournant quand a eu lieu la crise du Covid. En effet, l’un des bâtiments destiné à accueillir des bureaux, a été transformé en immeuble de logements pour lequel l’agence d’architecture, établie à Paris et à Shanghai, a entrepris un nouveau modèle résidentiel. Ce dernier, habilement conçu, répond avec brio à trois exigences. Il remédit au manque de logement, en apportant une capacité d’accueil et des espaces hors du commun. Il pallie au « nomadisme » en offrant aux différents espaces une grande flexibilité, en mariant hôtellerie et résidence locative, et enfin, il permet une liaison complète entre le campus et son environnement immédiat. L’opération a été réalisée en deux temps. La deuxième phase du Campus ECLA Paris Massy-Palaiseau a été inaugurée le 26 janvier 2024.

Crédit photo : Boegly Grazia

L’ensemble se compose de quatre entités, le cinquième bâtiment étant toujours en construction. Tandis que le premier édifice ECLA 1 occupe une surface de 3 700m² réparties sur huit étages, ECLA 2, qui s’élève sur neuf étages dont les deux derniers en attique, se pose perpendiculairement au parvis central et forme deux ailes d’une surface de 15 440 m². Conscients de réaliser un projet exemplaire, les architectes d’Arte Chaptentier ont opté pour une majorité de logements possédant un balcon ou une loggia. De même, à l’instar de la première tranche du projet, ECLA 2 comprend plusieurs espaces permettant aux différents usagers une grande flexibilité́, comme par exemple le vaste et transparent hall d’accueil, l’espace coworking/cooking ainsi que l'espace Fitness/Coworking. Tous sont situés au rez-de-chaussée et accessibles depuis le parvis central. L’ensemble, ouvert dans sa globalité, est ponctué de zones plus intimistes qui forment des îlots où prend place un mobilier fabriqué sur mesure, créant ainsi des mini-espaces facilement configurables selon les besoins. Rappelons que ces interstices ont été très favorablement adoptés par les usagers.

Crédit photo : Arte Charpentier

Crédit photo : Arte Charpentier

L’ensemble a été conçu en se référant aux codes de la sciences fiction. Tandis que l’accueil constitue la partie centrale, deux espaces de coworking se posent de part et d’autre. Il en émane trois ambiances antagonistes avec des couleurs et des teintes divergentes. La partie centrale est en noir, alors que le rouge et le bleu envahissent les deux autres entités. À travers un fin travail de mise en lumière, les architectes ont mis l’accent sur telle ou telle teinte. ECLA est la réponse adéquate émanant d’une réflexion sur la typologie des chambres et leur distribution. Le logement a été pensé comme une entité à part entière, contenant plusieurs volumes polyvalents où les fonctions s’imbriquent, se croisent et se côtoient. Il en résulte des intérieurs hétérogènes, singuliers et très variés où il fait bon vivre. Des propositions tantôt meublées, tantôt équipées, propices à une demande diversifiée. À Massy-Palaiseau, Arte Charpentier a réalisé un projet remarquable qui fait la différence !

Sipane Hoh

Photo de Une : Boegly Grazia