La grande interruption du mois d’août approchant, la rédaction de Batiweb s’est intéressée à une réalisation architecturale méditerranéenne. La plupart des villas récentes construites en Corse utilisent des procédés de fabrication modernes. Pourtant l’architecte Paul Casalonga a fait le choix d’utiliser la terre crue pour construire une maison originale dans l’environnement magnifique de la Balagne.

Pour répondre au projet de restauration du lieu-dit l’Ombria, Paul Casalonga, architecte, ingénieur et géographe a imaginé une maison particulière, devenue gîte en 2018.

Un matériau local et une technique de construction multimillénaire

S’inspirant de l’architecture vernaculaire, il a conçu et fait construire un ouvrage en utilisant la technique multimillénaire du pisé. Le pisé est une technique de construction naturelle où les murs de la maison sont construits en terre crue locale. La terre crue permet de construire des murs monolithiques parfaitement résistants et qui ont d’indéniables qualités contribuant au confort de vie des habitants.

Paul Casalonga, architecte, ingénieur et géographe

François-Xavier Bartoli, architecte, associé et ami de Paul Casalonga, le rappelait ainsi dans son mémoire de fin d’études : « Aussi appelé géobéton ou béton de terre [la terre crue] est un matériau économique, régulateur d’hygrométrie, à forte inertie thermique, aux performances acoustiques exceptionnelles, absorbant les pollutions atmosphériques internes et permettant une architecture inventive, agréable à vivre et généreuse... Peu vorace en énergie grise (transport, transformation, exploitation, etc.), non délocalisable, favorisant les savoir-faire traditionnels et les interventions humaines au détriment de la mécanisation, entièrement recyclable et réutilisable, elle présente toutes les qualités requises pour être le matériau du XXIème siècle ».

Une conception bioclimatique

Mais l’architecte ne s’est pas contenté du choix d’un matériau traditionnel. Il a aussi soigneusement implanté la maison et fait en sorte que son orientation et la conception architecturale elle-même soient décidées en fonction de la course du soleil et des vents dominants.

Le reste des matériaux est à l’avenant. Les menuiseries à double vitrage sont en bois de châtaignier. Les cloisons de séparation sont en brique de chanvre et les voûtes utilisent une autre technique de terre crue : la brique. L’isolation complémentaire est en ouate de cellulose. À l’extérieur, des jasmins grimpent le long du mur et ralentissent le réchauffement de la maison pendant les heures les plus chaudes.

L'intérieur

40 m2 de panneaux solaires ont été placés le long de la façade sud-est. L’électricité ainsi produite a plusieurs usages : elle est soit autoconsommée ou stockée, soit réinjectée dans le réseau car l’installation est raccordée à celui-ci et revendue à EDF. La maison a d’ailleurs participé à un concours de maisons solaires.

Au moment des périodes de l’année où le climat se fait plus rude, l’essentiel du chauffage est assuré par le bois de l’exploitation, brûlé dans un poêle de masse. Les salles de bains sont équipées de sèche-serviettes électriques. L’eau chaude est fournie par un chauffe-eau solaire (avec appoint électrique pour les jours de pluie continue).

L’eau de pluie est récupérée dans la citerne enterrée pour arroser le jardin potager. Une micro-station d’épuration biologique traite les eaux usées et irrigue en contrebas la chaînerai et les espaces ombragés. Les déchets ménagers et autres produits bio dégradables sont compostés à l’arrière de la maison et les autres déchets triés et déposés en containers séparés.

Au-delà de la construction

Située dans une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique classée Natura 2000, l’Ombria est aussi un magnifique lieu de villégiature, entouré d’une oliveraie. Danseuse classique avant d’être agricultrice et hôtesse des lieux, la propriétaire, Letizia Guironnet–Lanzalavi, est celle qui en parle le mieux : « La propriété fait près de sept hectares et est entièrement close ; on peut donc s’y promener en toute sécurité. La faune et la végétation contribuent au sentiment de paix et de sérénité qui y règne. On y découvre de majestueux Milans Royaux, qui disputent aux renards et aux chiens de race Dolce et Nebbiu, les lapins et mulots qui pullulent. La terrasse est entourée de plantes aromatiques et médicinales dont les odeurs empreignent l’atmosphère, du petit matin au crépuscule. À l’intérieur, les matériaux, les odeurs, les voûtes, la taille et la disposition des pièces, tout concourt aux sentiments de calme, de détente et de bienveillance qui envahissent très vite les habitants de la demeure ».

Petit conseil pour finir

Si vous voulez découvrir l’Ombria-Belgodère, et la belle région qui l’entoure, n’hésitez pas à appeler Letizia de notre part, voici son portable : 06 37 90 89 95. Vous pouvez aussi lui écrire à : letiziaguironnet@gmail.com

Régis Bourdot

Photos DR : L'Ombria, Georges Guironnet et Agence RnB - François-Xavier Bartoli, architecte