La 6e édition des Trophées de l'ingénierie performante à Interclima 2024

Les Trophées de l'Ingénierie Performante, organisés chaque année lors du salon Interclima, sont devenus un événement incontournable pour les acteurs du secteur de l'ingénierie et de l'architecture. Cette année marque la 6e édition de cette célébration qui récompense non seulement les projets innovants mais aussi les talents humains qui les rendent possibles. En collaboration avec l'association ICO, cet événement vise à mettre en avant l'importance des hommes et des femmes derrière les réalisations techniques.

Invité : Faustine SAPPA, Rédactrice en chef de CFP. Pour en savoir plus exit_to_app