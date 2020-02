L'agence TAA (Taillandier Architectes Associés) a été sollicitée pour intervenir sur une maison de ville au centre de Toulouse. Sa proposition va dans le sens du respect de l'existant, et apporte d'intéressantes innovations contemporaines.

Dans le quartier de Montplaisir, situé entre le Canal du Midi et le Jardin des Plantes, cette « Toulousaine » présente des éléments spécifiques à la région : corniche, brique en façade, toiture à deux pentes parallèles à la rue, encadrement de la porte et des fenêtres, rosaces au-dessus des ouvertures. La maison existante, en R+1 plus combles, a été divisée en quatre logements, devenus vétustes. Le projet est de réaliser une maison neuve, en conservant uniquement la façade historique. Le site est compris dans la zone de protection des monuments historiques.

Deux « duplex » superposés

La proposition de l'agence TAA est de diviser la maison en deux zones. Le « duplex vie » fait le lien entre le niveau de la rue et le jardin, tandis que le « duplex nuit » occupe les deux étages supérieurs. On y retrouve, sur deux niveaux, les suites des enfants et au dernier niveau, jouant avec la pente du toit, la suite parentale, la chambre d’amis et un bureau. Lui aussi sur deux niveaux, le duplex vie est en lien avec le rez de jardin. Il est composé d’une cuisine ouverte sur la double hauteur, et à l'étage d'un espace comprenant le salon, une salle à manger avec cheminée, le tout ouvert en balcon sur la double hauteur de la cuisine et du jardin. Ces deux duplex superposés créent une verticalité qui donne tout son cachet à cette réalisation.

Le nouveau projet de l'agence TAA ©Luc Boegly

Le parti architectural de l'agence, côté rue, est de créer une façade pouvant s’inscrire au mieux dans la séquence urbaine de la rue du Japon. Les hauteurs des corniches et des toitures viennent s'aligner sur celles des maisons mitoyennes. La corniche historique est tronçonnée, et surélevée au niveau de la corniche existante de la maison mitoyenne de droite. Les ouvertures, en écho aux existantes, sont calées sur les trames déjà présentes. La brique couleur « paille » habille la façade, d'une modénature riche méritant une remise en valeur. Elle est débarrassée des éléments parasitaires apparus avec le temps. Un soin particulier est apporté à la serrurerie (lisses, brise-soleil mobiles, grilles de soupirail) en référence au bâtiment voisin.

« Climatisation » naturelle

L'environnement est plus intime côté jardin. La façade est traitée de façon contemporaine, permettant d'ouvrir le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin grâce à un mur rideau en double hauteur, qui apporte une belle lumière dans le duplex vie. Cette lumière est diffusée grâce au plafond en béton lasuré du plancher haut.

L'intimité côté jardin ©Luc Boegly

À l’intérieur, les murs mitoyens sont des murs bétons bilames, exceptés les planchers et l’escalier qui sont coulés en place. Ce principe constructif permet de se passer de climatisation, en jouant sur l'inertie thermique du bâtiment. Complétant ce dispositif, des fenêtres de toits permettent de faire du « free cooling » en périodes chaudes. Enfin les stores à lamelles orientables posés sur toutes les fenêtres permettre de rafraîchir toute la maison. Une belle proposition de l'agence TAA qui apporte une dimension contemporaine à cette Toulousaine, sans dénaturer pour autant son charme typique.

L'intérieur en béton ©Luc Boegly

Laurent Perrin

Photo de une ©Luc Boegly

* Les murs à coffrage intégré (MCI), communément appelés « prémurs » ou « bilames », sont des ouvrages préfabriqués en usine, constitués de deux parois minces en béton armé reliées entre elles et maintenues à un certain écartement par des raidisseurs métalliques. (source OPPBTP)