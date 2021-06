MMA lance CertiDevis, un service dédié à la garantie décennale des travaux

Récompensé le 8 juin dernier par l’Argus d’Or, prix décerné par des professionnels de l’Assurance, CertiDevis permet aux professionnels ayant souscrit au contrat MMA BTP de transmettre à distance leur devis. Un échange simplifiant et vérifiant la garantie décennale du contrat, qui protège en cas de malfaçons ou de litiges.

Gratuit et intégré au contrat d’assurance décennale MMA BTP, CertiDevis se veut intuitif. Les artisans ont juste à envoyer leur devis à l’adresse mail certidevis@mma.fr. Au tour de l’assurance de consulter les documents et vérifier que les activités du chantier sont bien couvertes par les différentes garanties du contrat BTP MMA (RC Pro, Protection juridique et Assurance du Dirigeant).

Après validation, le devis est retourné avec le tampon « Activités Décennale Assurées » apposé, et accompagné d’un mode d’emploi personnalisé. CertiDevis n’est donc pas à confondre avec l’attestation de garantie décennale. Cette dernière est un document réglementaire prouvant que le professionnel est bien couvert par une assurance décennale. Le dispositif protège l’artisan, notamment face à tout défaut portant atteinte à la solidité de l’habitation ou la rendant non habitable, et ce pendant dix ans.

CertiDevis tend à être une garantie supplémentaire de cette couverture, grâce auquel l’agent MMA peut également signaler toute erreur et ajuster les garanties en fonction des travaux du devis. Un nouveau moyen, bien que facultatif, de rassurer à la fois l’artisan et le client lors de la signature du contrat.

Virginie Kroun



Photo de une : Adobe Stock