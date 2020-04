Le logiciel Littéralis de Sogelink permet aux collectivités de suivre l’avancée des travaux sur le domaine public et de produire des actes réglementaires comme les arrêtés. Mais avec le confinement et la généralisation du télétravail, des problèmes de connexion ont émergé. Pour les aider à poursuivre leur activité, Sogelink a donc proposé aux collectivités utilisatrices d’héberger temporairement leur infrastructure à titre gratuit. Les précisions de Fatima Berral, CEO de Sogelink.

Depuis le début du confinement instauré le 17 mars, les collectivités ont dû, comme les entreprises, mettre les salariés qui le pouvaient en télétravail. Pour les aider à assurer une continuité d’activité, Sogelink leur a proposé d’héberger Littéralis, un logiciel qui permet de recenser les chantiers et évènements qui ont lieu sur le domaine public, à l’échelle d’un quartier, d’une ville, ou d’un groupement de communes.

« Littéralis, c’est une solution qui permet de coordonner tous les acteurs qui sont amenés à travailler sur les chantiers pour limiter les conséquences sur les usagers, et bien sûr optimiser les coûts. Grâce à des outils de visualisation et cartographies, Littéralis permet à la collectivité de suivre l’avancement d’un chantier sur le terrain et de recevoir des alertes par exemple sur les risques de conflits de travaux, les échéances qui arrivent, ou les délais à respecter. Le logiciel produit aussi automatiquement des actes réglementaires liés aux demandes d’arrêtés, que ce soit pour la circulation, le stationnement etc. », précise Fatima Berral, CEO de Sogelink.

Sogelink héberge gratuitement Littéralis pendant le confinement

Entre 300 et 400 collectivités utilisent ce logiciel. Or, avec le confinement et la généralisation du télétravail, les utilisateurs se sont rendu compte que la solution était hébergée par la collectivité, et donc inutilisable à distance, ou confrontés à des problématiques de débits de réseaux et autres difficultés de connexion, notamment à certains créneaux horaires.

« Pour dépanner les collectivités et qu’elles puissent assurer leur continuité de service, nous leur avons donc proposé d’héberger leur infrastructure, de manière ponctuelle à titre gratuit, voire éventuellement de manière permanente », explique la présidente de Sogelink. « Il a des collectivités qui nous ont d’ores et déjà confié l’hébergement sur la durée, et au-delà de la gratuité, car elles se sont rendu compte de notre expertise en la matière. On sait sécuriser l’hébergement et apporter toutes les solutions, donc il y a beaucoup de collectivités qui ont switché vers cette option », ajoute-elle.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Sogelink