Pourquoi Camille a choisi Pythagore pour son bureau d'études ?

Voilà plus de 25 ans que la société Pythie accompagne des bureaux d’études et sociétés d’ingénierie et de conseil dans le pilotage de leur activité, avec son logiciel de gestion Pythagore. Chaque cas est différent et unique. Chaque société a ses propres priorités, difficultés et objectifs. D’où l’importance de rencontrer une équipe à l’écoute, qui parle le même langage, et soit à même de comprendre les problématiques en jeu.

Aujourd’hui, retour d’expérience sur un cas représentatif des sociétés qu’accompagne l’équipe Pythie, et cela, pour certaines, depuis plus de 20 ans.

Camille est gérante d’un bureau d’études techniques. En 2013, son équipe compte 25 salariés, et Camille espère doubler quasiment de taille en une dizaine d’années.

Mais pour cela, elle se rend bien compte qu’il lui faut revoir complètement son organisation interne. En effet, la gestion des projets repose sur de multiples fichiers de bureautique et cela génère des pertes de temps pour tout le monde, de multiples ressaisies et même des oublis de facturation.

Chaque mois, Camille perd également un temps précieux lorsqu’elle veut obtenir une vision globale de son activité. Enfin, elle pense que ses responsables opérationnels ne sont pas assez impliqués dans la gestion, et cela provient en autres du manque d’outils adéquats pour le faire de manière rapide et efficace.

Alors qu’elle est en pleine réflexion sur ces sujets, un nouveau chef de service lui parle de son expérience avec le logiciel Pythagore, qu’il exploitait dans son précédent poste.

Camille contacte alors l’équipe Pythie, et d’emblée, elle réalise que le dialogue sera simple. Inutile d’expliquer longuement ses problématiques, ni les spécificités de son métier : Pythie a déjà une longue expertise en la matière, et parle le même langage qu’elle.

Par la suite, Pythagore est déployé par modules et par étapes, au fil des mois et des années, accompagnant l’évolution des besoins du bureau d’études. Les utilisateurs reçoivent une formation adaptée à chaque public, étalée elle aussi dans le temps, pour une prise en main efficace. Camille profite de ce nouvel outil largement partagé pour instaurer des procédures internes pertinentes autour de son utilisation. Au final, c’est un accompagnement sur le long terme dont a bénéficié Camille, ce qui lui a même permis de dépasser ses objectifs.

Aujourd’hui, son équipe compte plus de 80 personnes. Pythagore a été la colonne vertébrale de ce développement, un outil structurant mais évolutif, capable d’accompagner sa croissance. Et Pythie est restée un partenaire de confiance, disponible et à l’écoute.

Pythagore est un progiciel de gestion spécifiquement conçu pour les métiers du conseil, de l’ingénierie, des bureaux d’études et des cabinets d’architectes. Il s’adresse aussi bien aux TPE qu’aux grandes PME avec des éditions modulaires et des offres tarifaires adaptées. Il est actuellement commercialisé dans sa version 6.3, et une version 7 full web est en cours de développement.

Pythagore a été choisi par plus de 115 structures pour la gestion et le pilotage de leur activité, pour un total de plus de 1700 utilisateurs effectifs et 4200 salariés. Regroupant de 5 à près de 500 collaborateurs, et de deux utilisateurs à plusieurs centaines répartis sur un ensemble de filiales ou d'agences, il leur donne la capacité de piloter leur activité au quotidien sur la totalité du cycle de vie de leurs affaires.