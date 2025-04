Le spécialiste des revêtements de sol et surfaces sportives a enregistré un chiffre d’affaires stable au premier trimestre 2025, à plus de 669 millions d’euros.

Tarkett fait preuve de résilience en ce début d’année. Si le chiffre d’affaires global du groupe progresse très légèrement (+0,2 %) par rapport à la même période en 2024, la croissance organique s’inscrit en retrait de 1,7 %.

Une performance globalement freinée par des difficultés logistiques aux États-Unis, principal marché du groupe.

L’Amérique du Nord en difficulté, les autres zones en progression

Le segment nord-américain affiche un recul notable de plus de 12 % en organique, pénalisé par le démarrage retardé d’une nouvelle plateforme logistique aux États-Unis.

En revanche, les autres zones géographiques affichent une dynamique plus favorable. En EMEA, le chiffre d’affaires grimpe de 2,3 %, porté par les segments commerciaux, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des bureaux. Le marché résidentiel reste toutefois en retrait, reflet d’une conjoncture toujours peu propice à la reprise de la construction neuve et de la rénovation.

Le pôle Sport tire son épingle du jeu avec une hausse de 18,4 % du chiffre d’affaires. La demande reste solide en Amérique du Nord, stimulée par des financements publics récemment votés pour les infrastructures sportives municipales.

Les acquisitions récentes ont également largement contribué à cette performance (+11,3 %).

Des perspectives prudentes

Tarkett ne table pas sur une reprise du marché du revêtement de sol en 2025, les signaux d’amélioration des secteurs de la construction et de la rénovation étant toujours absents. La stratégie de production locale permet toutefois au groupe de limiter son exposition aux droits de douane américains.

Dans ce climat incertain, Tarkett affirme rester vigilant, prêt à ajuster sa production et ses coûts si nécessaire. Mais le groupe conserve sa confiance dans ses perspectives à moyen terme, fort du redressement engagé depuis 2023.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock