Comment poser les dalles iD TILT HIT en queue d'arondes - Tarkett

La gamme iD Tilt HIT est une solution de dalles emboitables robuste et économique pour les zones à trafic intense et élevé. Ces dalles en vinyle se posent très facilement dans des environnements commerciaux ou industriels. Les dalles emboitables à haute performance sont rapides et faciles à installer sur la plupart des sols existants, réduisant ainsi les temps d'arrêt des activités commerciales et faisant de iD Tilt HIT un atout précieux pour tout projet de construction.

Les principaux avantages des dalles en queue d'arondes Tarkett : Fabriqué en Europe

Dalles emboitables haute performance pour les environnements à trafic intense

Installation rapide et facile

Résistance aux éraflures, aux rayures et aux taches