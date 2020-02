Essential est la nouvelle gamme de revêtements de sol classés, en vinyle hétérogène. Elle est parfaitement adaptée aux espaces collectifs et au trafic intense et elle apporte de nombreuses possibilités de design grâce à ses décors et ses coloris. Essential est disponible en formats lés, dalles et lames et offre également des versions compactes et acoustiques classées U3 et U4.