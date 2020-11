PARIS, 8 fév 2005 (AFP) - Des armateurs français mais également européens ont marqué leur intérêt pour la SNCM, en graves difficultés financières, a indiqué mardi le secrétaire d'Etat aux Transports et à la Mer, François Goulard, dans un entretien à l'AFP.

"J'ai eu des appels d'armateurs qui sont intéressés par le dossier et qui ont bien compris que c'était la totalité", a-t-il déclaré, excluant une vente de l'entreprise par appartements. "Il y a évidemment des armateurs français qui sont intéressés mais il y a également des armateurs européens (...) de l'Europe du Sud", a-t-il ajouté.

M. Goulard avait fait savoir récemment que le gouvernement allait "rechercher un opérateur industriel" susceptible de venir en aide à la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM), "au bord de la cessation de paiement", selon lui.

Il y a "un gros travail à faire pour trouver un nouvel actionnaire et un opérateur industriel", a-t-il estimé mardi. "On cherche un armateur compétent, croyant à l'avenir de l'entreprise et préservant l'unité de l'entreprise parce que nous ne voulons pas de vente par appartement. C'est tout ou rien", a-t-il indiqué.

"Nous allons désigner dans quelques jours une personnalité qui va être chargée de conduire les discussions", a-t-il précisé. Il s'agira d'"un haut fonctionnaire qui sera l'interlocuteur des entreprises intéressées - pour faire un montage dans les conditions que nous avons posées", a ajouté M. Goulard.