Particulièrement utilisé dans le BTP pour les tubes, câbles, châssis de fenêtres, et revêtements de sols, le PVC présente l'avantage de pouvoir être recyclé plusieurs fois sans perdre ses propriétés essentielles. Depuis 20 ans, VinylPlus incite donc les industriels européens à recycler ces produits. Cette année encore, le bilan a augmenté, avec 771 313 tonnes de PVC recyclé.

Comme tous les ans, VinylPlus publie les chiffres concernant le recyclage du PVC dans l'Union européenne. Le bilan a encore augmenté l'année passée, avec 771 313 tonnes recyclées (contre 739 525 tonnes en 2018). Ce bilan représente déjà 96 % des objectifs fixés pour 2020. En France, le total atteint 108 762 tonnes recyclées. Il faut dire que de nombreux secteurs sont engagés, comme celui de la menuiserie.

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a récemment confirmé que le recyclage des produits en PVC en fin de vie restait bien la meilleure option de gestion des déchets, aussi bien d'un point de vue environnemental que de la santé humaine.

5,7 millions de tonnes de PVC recyclées en 20 ans

Grâce aux initiatives des industriels européens, 5,7 millions de tonnes ont déjà été recyclées en 20 ans, permettant d'éviter le rejet de 11,4 millions de tonnes de d'émissions de gaz à effet de serre. Pour chaque kilo de PVC recyclé, deux kilos de CO2 sont en effet économisés.

« Au cours des 20 dernières années, VinylPlus a travaillé sans relâche pour relever les défis de l’économie circulaire. Nous cherchons continuellement à améliorer nos performances en matière de durabilité en adoptant le "Green Deal" européen, le plan d'action pour l'économie circulaire et d'autres initiatives politiques ayant un impact sur le secteur des plastiques », souligne Brigitte Dero, directrice générale de VinylPlus.

Le prochain objectif fixé par VinylPlus vise à parvenir à 900 000 tonnes recyclées par an d'ici 2025, afin de répondre aux attentes de la « Circular Plastics Alliance » de la Commission européenne, et aux autres plans d'action visant à favoriser l'économie circulaire.

Parmi les autres initiatives : la création du label VinylPlus®, qui certifie la durabilité et l'engagement en termes d'économie circulaire pour des produits en PVC conçus pour le secteur du BTP. A ce jour, dix entreprises ont déjà reçu ce label pour plus de 100 produits en PVC fabriqués sur 18 sites européens.

Loin de s'arrêter au cap de 2025, VinylPlus vise plus loin, et annonce d'ores et déjà que le programme 2030 sera lancé en mai 2021.

C.L.