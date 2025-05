Codial simplifie la gestion de chantier des pros du BTP

Une vision claire pour des chantiers bien cadrés

Avec Codial, tout est centralisé : devis, commandes, achats, sous-traitance, planning chantier, échanges & documents, temps passés, suivi financier, avancement, facturation…

Plus besoin de jongler entre les outils, les informations sont accessibles en temps réel, que ce soit au bureau ou sur le terrain. Résultat : moins d’oublis, plus de réactivité, et une vraie visibilité sur l’avancement de chaque projet.

Des fonctionnalités pensées pour le quotidien des pros du bâtiment

Codial n’est pas qu’un simple logiciel Bâtiment : il a été conçu pour les entreprises qui gèrent des chantiers, qu’il s’agisse de travaux ponctuels ou d’affaires au long cours. Son objectif : vous faire gagner du temps à chaque étape du projet, de manière simple et efficace.

Devis précis et rapides avec notamment l’intégration des bibliothèques Batiprix et Tarifeo et des appels d’offres SPIGAO.

avec notamment l’intégration des bibliothèques Batiprix et Tarifeo et des appels d’offres SPIGAO. Achats simplifiés auprès des plus grands fournisseurs du Bâtiment.

auprès des plus grands fournisseurs du Bâtiment. Planning chantier clair et dynamique : charge, équipe, matériel, GANTT.

: charge, équipe, matériel, GANTT. Suivi des achats, des marges et des engagements en temps réel.

en temps réel. Suivi financier chantier : comparez le prévu / réalisé à tout moment.

: comparez le prévu / réalisé à tout moment. Facturation simplifiée : situations de travaux, acomptes, retenue de garantie & caution, prorata chantier…

Un lien constant entre le bureau et le terrain

Grâce aux applications mobiles Codial, vos équipes sur le terrain ne sont jamais coupées de l’information. Elles peuvent :

Pointer les heures et les frais

Gérer les réceptions de matériel

Renseigner les avancements

Prendre des photos et les rattacher au chantier

Consulter les documents nécessaires

Et bien plus encore !

C’est un vrai gain d’efficacité au quotidien, et un pas de plus vers une gestion rigoureuse, sans accroc.

Un outil qui s’adapte à votre façon de travailler

Codial peut évoluer selon votre structure et vos besoins : gestion multi-chantiers, multi-dépôts, sous-traitance, GED intégrée… Et surtout, vous êtes accompagné par un intégrateur local qui paramètre la solution selon vos habitudes. Pas besoin de bouleverser vos méthodes : Codial vient les renforcer.

Un logiciel BTP complet, qui va bien au-delà du simple suivi de chantier

Bien plus qu’un outil de suivi de chantiers, Codial s’impose comme une solution complète de gestion pour les professionnels du BTP. Grâce à son approche modulaire et évolutive, il s’adapte aussi bien aux structures artisanales qu’aux entreprises de taille plus importante, en intégrant des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des interventions, la location de matériel, les contrats, ou encore la GMAO.

Autrement dit, le logiciel Bâtiment Codial est idéal, car il grandit avec vous, et vous accompagne dans toutes les dimensions de votre activité, au rythme de vos besoins.

Notre conseil ? N’attendez pas, demandez une démonstration. Vous pourriez bien être agréablement surpris par la richesse fonctionnelle et la souplesse d’une solution réellement pensée pour le terrain.