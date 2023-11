Pour obtenir une information de la part de la marque « CODIAL BY SAITEC », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1990, la société française Saitec, édite et développe le logiciel de gestion Codial à destination des PME, TPE et artisans.

Avec 40% de son effectif dédié à la recherche et au développement, Saitec met l’accent sur l’innovation, afin d’anticiper et de satisfaire les attentes de ses utilisateurs.

Aujourd’hui, la solution de gestion Codial, est le fruit de plus de 30 années de développement et de remontées d’expériences terrain.

Pour répondre aux spécificités et aux exigences des Métiers du BTP, le logiciel Codial Bâtiment se décline en 2 versions, auxquelles des modules et extensions peuvent s’ajouter. L’installation de ces options peut se faire dès le déploiement, ou au fur et à mesure du développement de l’activité de l’entreprise pour assurer sa pérennité en cas d’évolution des besoins.

Chaque année, une mise à jour majeure est disponible et permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités supplémentaires issues des demandes terrain.