Chez Velux, l’objectif zéro plastique se poursuit

Produire vert semble toujours au programme développement durable que la marque de fenêtre de toit Velux a prévu pour les dix prochaines années. Cela commence notamment par les emballages de ses produits, qui ont éradiqué pour 90 % de leurs composants plastiques.

En avril dernier, le fabricant de fenêtre de toit Velux publiait son bilan carbone sur les dix précédentes années, qui enregistre presque -60 % de CO2. De quoi ragaillardir la marque en vue de sa nouvelle stratégie développement durable pour 2030.

D’ici là, Velux vise notamment à rendre ses emballages mono-matériau, sans plastique et 100 % recyclables. Et le groupe semble sur la bonne voie, car elle annonçait ce mardi 15 mars que 90 % des emballages utilisés pour ses fenêtres de toit sont d'ores et déjà sans plastique. Réduction massive s’appliquant sur les composants plastiques en polystyrène expansé (EPS) (GGL, GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU).

900 tonnes de plastique économisées par an

« Les emballages constituent un élément important de nos produits. Ils doivent donc être aussi respectueux que possible de l'environnement », souligne André Dot, président de Velux France.

Ainsi, les nouveaux emballages sont 100 % recyclables, fabriqués à partir d’un mono-matériau à base de papier, issu lui-même de matériaux certifiés Forest Stewardship Council. Par cette modification, 900 tonnes de plastique par an sont et seront économisées, selon les estimations du groupe.

La démarche permet de réduire de 13 % l'empreinte carbone des emballages des produits, alors que l’objectif de Velux est de réduire l’empreinte carbone de ses produits de 50 % d’ici à 2030. À la fois un plus pour la planète, mais aussi pour les clients, pour qui la séparation et le tri des déchets tend à être moins laborieux et coûteux.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock