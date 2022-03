Éolien flottant : deux appels à projets lancés en Méditerranée

Coénove, association rassemblant les acteurs majeurs de la filière gaz-énergéticiens, industriels et professionnels, et qui milite pour la place du gaz dans les énergies renouvelables, a choisi son camp. Dans un communiqué publié le 18 mai 2017, l’association a salué l’élection d'Emmanuel Macron et la nomination de Nicolas Hulot à la tête du ministère de l'Environnement, souscrivant par là même au programme énergétique du nouveau président