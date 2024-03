Coédis adhère à l’association Coénove. En rejoignant cette dernière, qui rassemble les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, Coédis réaffirme son engagement en faveur d’un mix énergétique français équilibré et décarboné.

L’association Coénove compte dans ses rangs un nouvel adhérent. Coédis, une organisation professionnelle qui représente et défend les intérêts des distributeurs professionnels auprès des pouvoirs publics et des autres acteurs économiques, vient d’adhérer à l’association fondée en 2014.

Coénove est une association qui rassemble divers acteurs majeurs de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, à savoir des énergéticiens, industriels et professionnels. Tous sont convaincus de la pertinence d’une approche basée sur la complémentarité des énergies et la place que l’énergie gaz, de plus en plus renouvelable, doit jouer dans la stratégie énergétique de la France.

Une volonté d’aller encore plus loin concernant le renouvelable

En rejoignant Coénove, Coédis compte réaffirmer son engagement en faveur d’un mix énergétique français équilibré et décarboné, et apporter des solutions innovantes et durables aux nombreux défis de la transition énergétique, tout en s’inscrivant dans le sens de l’intérêt général.

« Nous nous félicitons de l’intégration d’un nouveau membre au sein de Coénove et nous remercions Coédis pour l’intérêt porté à nos activités. Cette adhésion vient étendre la représentation de Coénove auprès d’un maillon essentiel de la filière, à savoir les distributeurs professionnels. Nous partageons une mission commune de défense d’un mix énergétique pluriel, diversifié, où les gaz verts ont toute la place qu’ils méritent pour participer à la décarbonation du secteur des bâtiments », s’enthousiasme Jean-Charles Colas-Roy, président de Coénove.

L’année passée, Coédis a été signataire de la charte « mention Gaz Vert », une démarche portée par Coénove visant à matérialiser le soutien et l’engagement des acteurs de la filière du bâtiment dans la promotion des gaz renouvelables et la comptabilité de l’ensemble des équipements gaz.

« Au moment où notre société est à un tournant énergétique de son histoire, avec des enjeux de décarbonation de nos modes de fonctionnement plus cruciaux que jamais, en particulier pour le bâtiment et l’industrie, la mobilisation et la collaboration de nos organisations est essentielle. Nous nous félicitons de rejoindre Coénove, et de pouvoir contribuer à leur engagement, que nous partageons, pour un mix énergétique français équilibré et décarboné, pour lequel le gaz vert jouera un rôle important », déclare José Prétot, président de Coédis.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock