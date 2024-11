À Bitche, en Moselle, le chantier d’un réseau de chaleur urbain (RCU) a été inauguré. Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises, dont le groupe NGE.

La première pierre d’un vaste chantier a été posée à Bitche (Moselle). L’objectif : concevoir, construire et mettre en service un réseau de chaleur urbain (RCU). Ce système sera associé à une chaufferie bois de 4,8 MW et à un appoint/secours gaz de 10 MW, avec en périphérie des installations hydrauliques et électriques.

« La chaufferie biomasse sera alimentée par des déchets bois situés entre 800 m et 35 km autour de Bitche, le taux d’EnR sera de 85 % », détaille Jérémie Wagner, directeur de la régie de Bitche, maître d’ouvrage sur ce chantier. Le tout pour une capacité de production énergétique à hauteur de 26 millions KWh par an, contre 7 000 tonnes de production de CO2 évitées par an.

6 mois d’étude et 14 mois de travaux

Les 12 kilomètres de réseau devraient alimenter les quartiers militaires de Driant et le camp Bâti, qui concentreront 40 % de la consommation total du réseau. Ils couvriront également une zone industrielle, huit établissements scolaires, la mairie, l’église, une maison de retraite, un hôpital, une piscine et des logements collectifs.

Vue du ciel sur le chantier de réseau de chaleur urbain à Bitche (Moselle) - Crédit photo : NGE

6 mois d’étude et 14 mois de travaux sont prévus pour réaliser ce réseau de chaleur urbain, suivis de deux ans consacrés « à l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des équipements après leur mise en service, ainsi que la formation du personnel de la régie ».



Le chantier a été confié à un groupement d’entreprises. Parmi elles, on retrouve deux filiales du groupe NGE : NGE GC, spécialisée dans le génie civil et tous les corps d’état de la chaufferie biomasse, et Pontiggia, experte du réseau de chaleur urbain. Celles-ci s’associeront avec EIM pour les travaux de process thermique et électriques, Grebille pour la voirie et les réseaux divers, le bureau d’études ELCIMAI ainsi que Schmid Energy solutions pour fournir les chaudières. Le bureau d’études Menthe participera en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage.

Au total, 80 collaborateurs travailleront sur ce RCU, pour lequel 21,7 millions d’euros seront investis concomitamment par l’Ademe de la région Grand Est.



Virginie Kroun

Photo de Une : groupe NGE