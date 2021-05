L'enseigne Point.P publie la troisième édition de son guide « Construire et rénover en biosourcé », enrichi de six nouvelles rubriques par type de travaux, et de nombreux nouveaux produits, notamment en paille de riz, liège et béton de chanvre. Des tableaux récapitulatifs permettent en outre aux artisans de comparer les performances et caractéristiques des différents produits pour faire leurs choix.

Les matériaux biosourcés sont par essence renouvelables et évitent le recours à des énergies fossiles. Permettant de réduire le bilan carbone des constructions, ils seront logiquement favorisés dans la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), qui deviendra effective au 1er janvier 2022. 1 500 produits référencés Conscient de ce nécessaire tournant écologique, Point.P propose depuis plusieurs années des produits conçus à partir de matériaux d'origine biosourcée, représentant aujourd'hui un total de 1 500 produits. Pour aider les artisans à s'y retrouver, l'enseigne publie depuis trois ans un guide « Construire et rénover en biosourcé », recensant tous ces produits par rubrique et besoins. 6 nouvelles rubriques La filiale de Saint-Gobain Bâtiment France (SGDB) publie aujourd'hui la troisième édition de ce guide, enrichi de six nouvelles rubriques et de nouveaux produits. Il comprend désormais 14 rubriques par type de travaux : combles aménagés, combles perdus, murs par l'intérieur, cloisons, déco – parquet, maison à ossature bois, menuiserie, fondation et structure, ITE sous enduit & enduit, ITE sous bardage, bardages, toiture extérieure, toiture plate et végétalisée, et assainissement. En fin de chapitre, des tableaux comparatifs récapitulent les principales caractéristiques des matériaux : performances thermiques, performances acoustiques, lambda minimum, confort d’été, facilité de mise en œuvre, ou encore rapport qualité/prix. Autre nouveauté : le guide fait désormais la part belle à de nouveaux matériaux tels que la paille de riz, le liège, ou le béton de chanvre. De fait, le guide s'étoffe de 20 pages, pour atteindre 60 pages. Enfin, Point.P annonce le lancement d'un road show cet été, « si les conditions sanitaires liées à la Covid-19 le permettent ». L'occasion de répondre aux questions des artisans et les aider à monter en compétences sur ces solutions biosourcées. Edité en 45 000 exemplaires, le guide est disponible en agence, mais aussi téléchargeable depuis le site Point.P. Claire Lemonnier Photo de une : Point.P

