Deux nouveaux visages au sein de la direction du groupe Lapeyre

Du mouvement au sein de la direction du groupe Lapeyre. L’annonce du départ de Pierre-Yves Guégan après plus d’un an au poste de PDG de l’entreprise a obligé le groupe à repenser sa gouvernance. Afin de poursuivre le plan de transformation ambitieux engagé sous son impulsion depuis février 2024, Dario Sangiovanni a été nommé au poste de président du groupe Lapeyre, représentant de l’actionnaire. À compter de ce 27 mars, Axel Cano rejoint le groupe au poste de directeur général. Qui sont les nouveaux hommes forts du groupe Lapeyre ? Centralien (ECP 2008), et titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs (2010), Dario Sangiovanni débute sa carrière en tant qu’analyste, puis intègre rapidement des cabinets de conseil en stratégie (Kearney, Simon-Kucher, Arthur D. Little). Depuis 2022, il occupe le poste de directeur au sein de Mutares. Avec 15 ans d’expérience dans différents secteurs et fonctions, M. Sangiovanni est un expert de la transformation d’entreprise. « En tant que président du groupe Lapeyre, je suis ravi de pouvoir accueillir Axel Cano en tant que directeur général. 2025 sera pour le groupe Lapeyre « l’année du commerce » : augmentation des investissements marketing, progression de la performance commerciale des magasins, travail sur l’expérience clients et mise à l’honneur de la cible professionnelle. L’arrivée d’Axel Cano et de son expérience sera un accélérateur pour la réalisation de notre plan », s’enthousiasme Dario Sangiovanni. Avec plus de 35 ans d’expérience au sein d’enseignes référentes du secteur de l’équipement et de l’aménagement de la maison, Axel Cano débute sa carrière chez Leroy Merlin. Il rejoint ensuite Darty où il passera 12 ans, successivement en tant que directeur régional puis directeur général. En 2012, il est appelé à la tête de Saint Maclou, qu’il dirigera pendant 12 ans jusqu'à piloter son intégration dans le groupe ADEO. « Je suis très fier d’intégrer le groupe Lapeyre en tant que directeur général. Et c’est avec détermination que j’accepte le challenge d’accompagner le groupe et l’ensemble de ses équipes dans la transformation de cette entreprise française historique », déclare ainsi Axel Cano. Jérémy Leduc Photo de Une : Adobe Stock