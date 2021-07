Des parkings perméables pour lutter contrer les îlots de chaleur urbains ?

O2D Environnement s’engage au quotidien pour préserver les fonctions naturelles du sol. Afin de faire évaluer les performances environnementales de ses systèmes de sols, le partenaire des projets de parking, de voies d’accès et d’aires de vies perméables annonce des solutions pour contrer le phénomène des îlots de chaleur urbains. Explications.

O2D Environnement développe des projets de parkings, de voies d’accès et d’aires de vie perméables. Le concept ? Infiltrer naturellement des eaux pluviales sans ruissellement avec un système de sol « ouvert », rétablissant ainsi les échanges air-eau-sol.

« Après deux décennies de retours d’expériences et d'optimisation, les solutions alternatives comme les revêtements de sols perméables et végétalisés ont prouvé leurs performances techniques et leur efficacité en termes d’usages et de bénéfices environnementaux », explique la société. C’est pourquoi, en 2017, O2D Environnement® lance un projet de recherche et de développement ACTIV-S 1 en mettant en œuvre une plateforme expérimentale de parking perméable.

Perméabiliser les sols

Mené en collaboration avec deux laboratoires, le laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement (LGCgE) de Junia (Hauts-de-France) et le laboratoire d’Analyse Microbiologique des Sols (LAMS), ce projet a permis d’analyser le comportement thermique des systèmes de sols perméables proposés par la société. Cette étude a notamment établi une différence entre les périodes dites diurnes et nocturnes. « Les cycles journaliers de stockage-déstockage de l’énergie solaire par les systèmes de sol ont bien été identifiés et se sont révélés particulièrement différenciants », précise-t-elle.

O2D Environnement® distingue trois types de performances climatiques au vu de la lutte contre la formation d'îlots urbains :

Comportement thermique défavorable : le sol enrobé

Comportement thermique favorable : Système O2D GREEN® et Système O2D MULCH®

Comportement thermique modéré : Système O2D PAVE®

©O2D Environnement®

Cette étude confirme qu’un matériau de fondation « fermé » stocke davantage la chaleur qu’un matériau concassé, comme les systèmes O2D GREEN® et Système O2D MULCH®, permettant une certaine porosité. Elle a également mis en évidence l'importance de la capacité de rétention en eau des systèmes puisque les systèmes organiques sont impactés durablement par la captation d’eau et jouent un rôle de régulateur thermique, et ce grâce au phénomène d’évaporation. Ainsi, en permettant la circulation de l’air entre les différentes couches du sol, la perméabilisation des sols contribue au refroidissement de ceux-ci.

« Ces nouveaux sols urbains représentent une opportunité d’adaptation de la ville au changement climatique et à l’érosion de la vie dans les sols, en réduisant l’impact de l’aménagement de nombreuses surfaces traditionnellement minéralisées », conclut la société.

Marie Gérald

Photo de Une : ©O2D Environnement