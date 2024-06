Enerplan dévoile un ensemble de propositions pour l’essor du solaire thermique

Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, dévoile 24 propositions pour coconstruire avec l’État un Plan national pour la chaleur solaire. Énergie indispensable à la réussite de la transition énergétique, la chaleur solaire fait encore face à de nombreux obstacles. Obstacles qu’il va falloir surmonter si la France veut atteindre une production de 10 TWh en 2035, comme elle se l’est fixé.

Les objectifs fixés par la France pour le développement du solaire thermique affichent une grande ambition. Le pays souhaite que cette énergie produise jusqu’à 10 TWh en 2035, soit huit fois la production actuelle. Il est indispensable cependant d’accélérer pour que le contrat soit rempli.

Mais de nombreux obstacles entravent le développement du secteur, et pour les contourner, il va être nécessaire de mobiliser tout un tas de ressources pour favoriser l’essor de la chaleur solaire. Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, a proposé pour cela 24 mesures concrètes et opérationnelles pour coconstruire avec l’État un Plan national pour la chaleur solaire.

Déterminer six axes prioritaires pour un plan national pour la chaleur solaire

Pour atteindre les objectifs que s’est fixé le pays pour 2035, Enerplan a dévoilé six axes prioritaires de travail, dont celui de faire connaître le solaire thermique comme une solution efficace pour la production de chaleur décarbonée. En France, cette source d’énergie demeure insuffisamment connue, et par conséquent, insuffisamment exploitée sur le territoire français. À l’heure actuelle, cette technologie ne constitue que 1 % de la production totale de chaleur renouvelable, avec une capacité installée de 1,3 TWh. Les 10 TWh espérés pour 2035 paraissent encore bien loin.

Le second enjeu est de faire de la chaleur solaire une priorité nationale. Cela passe notamment par des investissements dans le solaire thermique, par une levée des obstacles réglementaires et législatifs, et par le développement d’emplois locaux et de compétences pour l’ensemble de la filière.

Enerplan souhaite par ailleurs faire du solaire thermique résidentiel une énergie accessible à tous, afin que les ménages puissent bénéficier. L’ambition du syndicat des professionnels de l’énergie solaire est aussi de faire du solaire thermique sur moyenne toiture, la pièce maîtresse de la décarbonation sectorielle.

La réussite du déploiement des grandes installations de solaire thermique (GIST) apparaît comme également un indispensable. Ceux-ci représenteront d’ici à 2035 une part majoritaire des nouveaux volumes installés. L’enjeu est de lever les freins associés, tels que la difficulté d’accès au foncier ou encore les délais et complexités liés à l’instruction des projets.

Enfin, il va être nécessaire de soutenir le couplage technologique, en encourageant l’association du solaire thermique avec d’autres technologies de production de chaleur renouvelable et du stockage, dans le but de répondre de manière adaptée aux besoins des consommateurs.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Pexels