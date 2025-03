Des établissements de formation - dont la Solive - se réjouissent de l’inscription du titre professionnel d’Installateur de systèmes photovoltaïques au RNCP. Une certification qui définit un métier et des compétences à part entière, dans un contexte d’essor du photovoltaïque.

Alors que l’essor du photovoltaïque se poursuit en France, certains acteurs veulent voir son paysage évoluer, y compris le binôme électricien-couvreur sollicité pour ces travaux. « En effet, les besoins importants occupent des professionnels à plein temps. Par ailleurs, la technicité des chantiers requiert une expertise spécifique comme, par exemple, la manipulation de panneaux de 25 kg à 5 mètres du sol », lit-on dans un communiqué de la Solive, école spécialisée dans la rénovation énergétique.

En collaboration avec le Groupement d’établissements de l'éducation nationale (Greta) de Grenoble et l’Association savoyarde pour le développement d'énergies renouvelables (Asder), la structure a développé un titre professionnel d’Installateur de systèmes photovoltaïques. Ce dernier vient d’être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en niveau 3 (équivalent CAP).

Une certification s’inscrivant dans le projet FARE

Le référentiel associé au titre d’Installateur de systèmes photovoltaïque a été développé avec d’autres acteurs de la filière solaire, dont Enerplan, AuRA Digital Solaire, Atlansun. Plus de 50 professionnels ont été sollicités pour définir les compétences nécessaires.

« L’installateur de systèmes photovoltaïques intervient chez un client pour installer un système complet c’est-à-dire les panneaux, les onduleurs, les coffrets, les câbles, les connecteurs… et le mettre en fonctionnement », expose France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

« En amont de la pose des systèmes photovoltaïques il doit préparer son intervention au regard des réalités de terrain. L’étape suivante est celle de la réalisation de l’installation du système photovoltaïque. Il s’agit de la pose des panneaux photovoltaïques et du raccordement aux micro-onduleurs ou onduleurs de chaînes. Cette étape centrale regroupe un ensemble d’activités qui se réalisent en toiture, au sol ou sur des éléments bâtis. Enfin vient la dernière étape de son intervention qui consiste à mettre en service l’installation », est-il développé dans sa fiche. Ce qui inclut également les normes de sécurité, que ce soit pour une intervention sur toiture ou d’autres supports.

« Je suis très heureuse que notre diplôme d’installateur photovoltaïque, lancé en septembre dernier, soit reconnu par l’Etat ! C’est l’aboutissement d’un travail mené avec toute la filière depuis un an et demi. Il n’existait pas de titre professionnel pour ce métier. Maintenant, tous nos élèves installateurs peuvent obtenir ce diplôme qui reconnaît leurs compétences et cela va aider la filière à accélérer », se réjouit Ariane Komorn, co-fondatrice et CEO de La Solive. La formation en question, dispensée sur son campus parisien, prévoit un déploiement sur ceux de Lyon, Marseille, Toulouse et Lille, mais aussi via le GRETA de Grenoble et l’Asder.

La nouvelle certification répond aux enjeux du projet « Former les acteurs de la rénovation énergétique » (FARE), lui-même lauréat du programme Compétences et métiers d’avenir de France 2030.

Mais la formation suffira-t-elle à déployer le photovoltaïque ? Surtout quand on sait une refonte du cadre de développement du solaire photovoltaïque inquiète le secteur. Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) et Enerplan craignent notamment une baisse de soutien de la part du gouvernement.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock