L’énergie solaire a accéléré son déploiement en France en 2023

Le déploiement de l’énergie solaire s’est accéléré en France en 2023. Avec +30 % de raccordements dans l’Hexagone l’année passée, le photovoltaïque a connu une meilleure dynamique que l’éolien terrestre. Un succès notamment lié au succès croissant de l’autoconsommation.

L’énergie solaire a eu le vent en poupe en 2023. Son déploiement s’est en effet accéléré dans l’Hexagone, avec plus de trois gigawatts de capacités installées, soit 30 % de plus que l’année précédente. Une dynamique saluée par le syndicat du solaire Enerplan, qui s’est appuyé sur les chiffres de raccordement du réseau Enedis.

Au total, ce sont près de 3 125 mégawatts (MW) de photovoltaïque, via plus de 200 000 installations, qui ont été raccordés l’an dernier par Enedis. Ce dernier couvre environ 95 % du territoire métropolitain, le reste étant pris en charge par d’autres opérateurs.

La dynamique n’a pas été la même pour l’éolien terrestre, qui a gagné un peu plus d’un gigawatt (GW) en 2023, soit 95 parcs raccordés. C’est moins qu’en 2022 et autant qu’en 2021. Aujourd’hui, le parc total compte plus de 18 GW installés, selon les chiffres d’Enedis. Concernant le solaire, on compte à ce jour plus de 17 GW installés, selon la même source.

Le déploiement des énergies solaires devrait continuer à s’accélérer d'après Daniel Bour, président de Enerplan. « Le mouvement est lancé », estime-t-il. Celui-ci table d’ailleurs sur plus de 4 GW en 2024, le secteur ayant déjà 8 à 9 GW de projets dotés de permis.

De bons résultats qui découlent d’efforts massifs…

De très bons chiffres qui s’expliquent notamment par le succès grandissant de l’autoconsommation auprès des particuliers, mais aussi des commerces ou de l’industrie.

Un bon état de forme que l’énergie solaire doit également à Agnès Pannier-Runacher, selon M. Bour : « Cette accélération est aussi à mettre en parallèle avec la politique très volontariste menée par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique » en poste jusqu’à jeudi dernier. Celle qui a été remerciée à la suite de l’arrivée à Matignon de Gabriel Attal avait en effet porté une loi d’accélération des renouvelables, tout en menant une action suivie pour que les préfets débloquent la délivrance de permis.

Une loi qui aurait permis, selon Enerplan, d’envoyer « aux professionnels un signal de mobilisation forte, pour réduire les dépendances énergétiques révélées brutalement par la guerre en Ukraine ».

... mais pas question de lever le pied pour autant

Hors de question cependant pour Enerplan de se contenter de tels chiffres. « 2024 doit être une nouvelle année record, et la constance du soutien public en est une condition essentielle », ambitionne le syndicat.

« Les futurs objectifs de programmation énergétique doivent confirmer cette dynamique et la place de l’énergie solaire dans le mix électrique français », souligne Daniel Bour.

D’ici à l’été prochain, la France doit adopter une nouvelle « programmation pluriannuelle de l’énergie », fixant des objectifs par types d’énergies pour 2030 et 2035.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock