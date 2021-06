Hirsch Isolation et le RNRP récupèrent et revalorisent les déchets PSE avec REuse

Producteur d’isolants, Hirsch Isolation a conscience de la valeur écologique du polystyrène expansé (PSE). Afin de poursuivre l’optimisation de cet isolant, l’entreprise lance avec Réseau National des Recycleurs de Polystyrène (RNRP) REuse, nouveau service de collecte et de réemploi des chutes de PSE.

Avec un premier service de récupération des déchets lancé en 2011, Hirsch Isolation s’était déjà engagé sur la question des déchets de polystyrène expansé (PSE). L’isolant, composé à 98 % d’air expansé à la vapeur d’eau et 10 0% recyclable, consomme peu de ressources lors de sa production, qui peut même réintégrer des chutes de la matière. Son impact écologique positif a incité Hirsch Isolation à poursuivre sa démarche avec un service de collecte et de recyclage en circuit court, nommé REuse.

Lancé avec le RNRP, spécialisé dans la collecte du PSE et sa valorisation, le dispositif REuse est en lien direct avec les clients de Hirsch Isolation. Ces derniers définissent leurs besoins, bénéficient de la récupération de chutes de PSE, et d'une éventuelle formation, pendant que leur commande de polystyrène neuf arrive sur chantier.

Vers une production plus en phase avec l’économie circulaire

Une fois récupérés auprès des entreprises ou massifiés chez les distributeurs, les déchets sont recyclés à l’usine ou à l’atelier de recyclage du réseau partenaire le plus proche. Afin d’éviter les trajets inutiles, les déchetteries assurent également un maillage local. Enfin, le PSE récupéré sera soit réincorporé dans la production de PSE soit réemployé dans de nouveaux produits : isolants destinés au bâtiment, chapes allégées, système de drainage, matériaux de rembourrage et autres pièces en polystyrène dédiés à l’automobile ou au mobilier urbain.

« Ces chutes sont des ressources, cela nous évite de les mettre en benne sans savoir leur devenir et les coûts de mise en DIB », explique Chady Sader, conducteur de travaux pour SOGEA Atlantique BTP. REuse est une aussi aubaine pour les distributeurs, comme en témoigne Régis Berjonneau, Key Account Manager chez BUSCA : « De plus en plus de clients nous le demandent, c’est dans l’air du temps. Le service de recyclage REuse était un vrai plus et très satisfaisant pour notre client. Cela deviendra prochainement un prérequis sur tous les chantiers », estime-t-il.

Inscrit dans une démarche de circuit court, REuse tend à massifier la collecte et la revalorisation des déchets de PSE, tout en réduisant l’émission de CO2 liée aux transports. Hirsch Isolation souhaite, au-delà de ce service, sensibiliser davantage les professionnels sur la question, notamment en les aidant à minimiser les déchets générés. Cela passe notamment par l’optimisation des plans de calepinage, le respect des consignes de coupe des panneaux de PSE avec des outils adaptés, celui des consignes de tri, ainsi que la réduction de la poussière et les envols.

Le lancement en 2020 du Cellomur Ultra ECA, premier PSE à Empreinte Carbone Ameliorée, fait également partie des actions de Hirsch Isolation en faveur d'une production d’isolants PSE plus propres et durables. Cette démarche s’accompagne d’un engagement de ses sites français. Depuis 2010, les usines ont réduit de 65 % leur taux de déchets non valorisés, de 15 % leur énergie consommée, de 35 % leurs émissions de CO2, et de 76 % leurs déchets d’eau.



Grâce à la création de REuse, Hirsch Isolation cherche à répondre aux besoins des chantiers à label (BREEAM, HQE, LEEDS, E+C-) tout en s’adaptant aux futurs réglementations et enjeux environnementaux.

Virginie Kroun

Photo de une : Amaury Omnès, directeur général de Hirsch France et Clément Spiteri, Président du GIE RNRP