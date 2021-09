La certification NF Habitat HQE évolue pour s'adapter à la RE2020

Nexity Paris Val de Seine et Cerqual ont annoncé le développement d’un référentiel expérimental de management de la qualité de l’air intérieur (QAI). Le référentiel, qui sera expérimenté sur l’ensemble des opérations du promoteur, tient compte de trois facteurs: les sources internes et externes de pollution ainsi que la prévision des interventions d’entretien et de maintenance. Il devrait être, dans un futur proche, intégré dans la référentiel NF Habitat.